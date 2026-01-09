Halep'te ateşkes uzatıldı... SDG, Fırat'ın doğusuna geçiyor

HTŞ'nin kontrolündeki Şam yönetimine bağlı yerel unsurlar tarafından El Cezire'ye yapılan açıklamada, saat 09.00’da sona ermesi planlanan ateşkesin uzatıldığı, ancak henüz resmi bir duyuru yapılmadığı bildirildi.

El Cezire'nin, Suriye Savunma Bakanlığı’ndan aktardığına göre, önümüzdeki saatlerde, ayrılıkçı SDG örgütü mensupları, hafif kişisel silahlarıyla birlikte Fırat Nehri’nin doğusuna nakledilecek.

Halep’teki kamu kurumları da, mahalle sakinlerine hizmet sunmak üzere Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine girmeye hazırlanıyor.

HTŞ'nin kontrolündeki Halep Müdahale Komitesi ise güvenlik operasyonlarının tamamlanmasının, bölgenin kapsamlı şekilde temizlenmesinin, mayınların kaldırılmasının ve yolların yeniden açılmasının ardından sivillerin bu mahallelere dönüşünü koordine ediyor.

ÇATIŞMALARDA SON DURUM

Şam yönetimine bağlı askeri unsurlar, Halep kent merkezinde SDG'ye karşı başlattıkları operasyonlarda, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerine kontrolü büyük ölçüde ele geçirdi. Şam yönetiminin, SDG unsurlarına kenti terk etmeleri için verdiği süre TSİ 09.00'da doldu.

Dün akşam şiddetlenen ve saat 03.00'e kadar Eşrefiyye ve Beni Zeyd'de yer yer devam eden, Şeyh Maksud Mahallesi hatlarında da zaman zaman yoğunlaşan çatışmalar, HTŞ tarafından yapılan açıklamanın ardından durmuştu.

Açıklamada, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak" ifadeleri kullanılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de ayrılıkçı SDG örgütü, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenledi. Şam yönetimi ise 10 Mart Mutabakatı'na uyulmasını ve Halep'teki saldırıların sonlandırılmasını talep etti.

SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine cihatçı HTŞ örgütünün kontrolündeki Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine operasyon başlattı.

Çatışmalar sebebiyle pek çok sivil hayatlarını yitirirken yaklaşık 55 kişi de yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurdu.