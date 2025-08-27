CHP'li başkanlar Kuşadası'nda bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Söke, Yenipazar ve Sultanhisar belediye başkanlarının CHP’den istifa ederek AKP’ye katılmasının ardından, CHP Aydın'da toplantılarını yoğunlaştırdı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in ev sahipliğinde bir araya gelen CHP’li belediye başkanları güncel siyasi gelişmelerin ele aldı ve birlik ve beraberlik mesajları verdi. Toplantıya "ev sahibi" Başkan Günel dışında Bozdoğan Belediye Başkanı Mehmet Galip Özel, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ile CHP Aydın İl Örgütü Başkanı Hikmet Saatçı ve CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz katıldı. Başkanlar daha sonra CHP Kuşadası Gençlik Kolları’nın genişletilmiş örgüt toplantısına katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, “Maalesef son günlerde CHP gibi Türkiye’nin kurucu partisine yakışmayan gelişmeler yaşadık. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın halkının iradesini gasbederek AKP’ye geçti. Büyükşehir Belediyesindeki personele de CHP’den istifa edip AKP’ye geçmeleri yönünde baskı yapıyor. Biz yapılan mobinge karşı her arkadaşımızın sonuna kadar yanında olacağız” dedi.

"HALKIN İRADESİ DAİMA GALİP GELECEKTİR"

Kuşadası Belediye Başkanı Günel de "Siyasi mücadelenin en büyük gücü, parayla satın alınamayan bir iradeye sahip olmaktır. Bir dava çıkarlarla değil, inançla, adaletle ve onurla büyür. Bu yüzden her birimizin dik durması, vicdanını ve aklını satmaması gerekir. Bugün burada halkının iradesini satmayan, halkının ona güvenini ve vermiş olduğu oyları satmayan 10 belediye başkanı var. CHP’nin davası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerini korumak ve ülkeyi refah düzeyine ulaştırmaktır. Bu dava çıkarlarla değil; cesaretle, onurla, emekle ve inançla büyür. Bunun yerine çıkarlarının peşine gidenlerle CHP’lilerin işi yoktur. Bugün 344 bin oyu gasbedip, başka partiye geçenlerden halk bir sonraki sandıkta bunun hesabını sorar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu mücadelede en büyük umudumuz ise gençliktir. Gençler cesaretin, özgürlüğün ve değişimin en diri kaynağıdır. Onların idealizmi, temiz vicdanın ve sarsılmaz kararlılığı sayesinde yarınlarımız aydınlık olacaktır. Unutmayalım satın alınamayan insanlar ve teslim olmayan gençler olduğu sürece halkın iradesi daima galip gelecektir" diye konuştu./İZMİR