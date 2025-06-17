CHP’li Kılıç Tire-Torbalı yolunu meclis gündemine taşıdı

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 12 Haziran 2025 tarihinde Tire'de meydana gelen ve Mustafa Hüseyin Barış'ın hayatını kaybettiği ve Turgay Evcimik'in ağır yaralandığı trafik kazası sonrasında, Tire-Torbalı karayolundaki 20 yıldır çözülmeyen altyapı sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

20 YILLIK İHLALİN BİLANÇOSU

CHP'li Kılıç, yaptığı açıklamada, "Tire-Torbalı karayolu, sanayi işçilerinin her gün hayatlarını tehlikeye attığı bir 'ölüm yolu' haline gelmiştir. Bu güzergahta yılda ortalama 24 kaza meydana gelmekte ve önlem alınmayan her geçen gün yeni canlar kaybedilmektedir. TOSBİ'de faaliyet gösteren 105 fabrikanın binlerce çalışanı da hep bir ağızdan 'Artık Yeter' diyorlar. Son kazanın ardından eylem yaptılar. Göz göre göre gelen ölümleri durdurmak istediler. Çünkü organize sanayi işçileri ölüme değil işe gitmek istiyorlar" diye konuştu.

CHP'li Kılıç, “Her gün yaklaşık 2 bin 500 aracın geçtiği bu yol, yıllardır tek şeritli olarak hizmet vermektedir. Sanayi işçileri, mesaiye gitmek için her sabah canlarını ortaya koymaktadır. 20 yıl boyunca dile getirilen talepler göz ardı edilmiştir. Bu kazanın sorumlusu sadece yolun tek şeritli olması değil, 20 yıldır göz ardı edilen altyapı sorunlarıdır. Sanayi işçisinin hayatını hiçe sayan anlayışa son verilmelidir. Derhal, tek şeritli yol ikiye bölünmeli, sinyalizasyon sistemi kurulmalı, güvenlik önlemleri alınmalı ve denetimler sıklaştırılmalıdır. Mustafa Hüseyin Barış'ın ve tüm kaybettiğimiz canların adına bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu yol bir daha can almamalı, sanayi işçimiz güvenle işine gidip güvenle evine dönmelidir. Bu konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA BAKANINA 7 SORU

CHP'li Kılıç, TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu tarafından aşağıdaki soruların yanıtlanmasını istedi: