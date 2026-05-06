CHP'li meclis üyesi Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Karabağlar Meclisi’nde CHP’li Kadir Dalgıç'ın sosyal medya paylaşımı üzerinden “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret” iddiası gündeme gelmiş ve mecliste karşılıklı atışmalar yaşanmıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir özür paylaşımı yayınlayan CHP’li Dalgıç, "Söz konusu video, tarafımca tamamı izlenmeden, içeriğin bağlamı tam olarak değerlendirilmeden paylaşılmıştır. Bu durum, paylaşımın yanlış anlaşılmalara açık hale gelmesine sebebiyet vermiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Karabağlar meclisi sonrası Cumhur İttifakı Dalgıç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtmişti. CHP’li Dalgıç sabah saatlerinde gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi K.D. hakkında, bir sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan video içeriğine ilişkin olarak, açıklamada bulunuldu. Savcılık, "Cumhuriyet Basşavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup; söz konusu içerikte yer alan ifadeler nedeniyle şüpheli hakkında;

Cumhurbaşkanına hakaret, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK 216/2), Tehdit (TCK 106/1), Kamu görevlisine hakaret (TCK 125/1-4) suçlarından gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle yürütülmektedir." dedi.