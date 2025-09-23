CHP’li Özcan: Muğla’ya Orman Yangın Eğitim Enstitüsü kurulmalı

Türkiye’de orman yangınları, iklim krizinin ağırlaşan etkileri ve kurumsal zaaflar nedeniyle her yıl büyük bir felakete dönüşüyor. Can kayıplarına, ekolojik dengenin bozulmasına ve kamu güvenliğinin tehdit altına girmesine yol açan yangınlar; özellikle Akdeniz iklim kuşağında eğitimli ve donanımlı bir mücadelenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bu tabloya dikkat çeken CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

“KAPATILAN EĞİTİM MERKEZLERİNİN YERİNE YENİ KURUMSAL YAPILAR OLUŞMADI”

Özcan, yangınla mücadelede en kritik unsurlardan birinin personel eğitimi ve saha hazırlığı olduğunu vurgulayarak bu alandaki ciddi eksikliklere dikkat çekti. 2019 yılında kapatılan Buca Orman Yangın Eğitim Merkezi’nin yerine yeni bir kurumsal yapı oluşturulmadığını hatırlatan Özcan, “Benzer şekilde Belek Orman Yangın Üssü de hem eğitim ve kamp merkezi hem de koordinasyon noktası olarak planlanmıştı. Ancak bu alan 2020’de Turizm Bakanlığı’na devredildi. Mahkeme kararıyla imar planı iptal edilse de, küçülen ve işlevini yitiren merkez ‘İlk Müdahale Ekip Merkezi’ olarak faaliyetine devam ediyor” diye konuştu.

“TEMMUZ 2025’TE 16 CAN KAYBI YAŞADIK”

Temmuz 2025’te yalnızca bir ay içinde 16 görevli ve gönüllü yurttaşın yangınla mücadele sırasında hayatını kaybettiğini belirten Özcan, “Bursa, Eskişehir, İzmir ve Sakarya’daki büyük yangınların, personel yetersizliğinin, eğitim eksikliğinin ve donanım zaaflarının ne denli can kaybına yol açtığını dramatik şekilde ortaya koymuştur” dedi. 19 Eylül 2025’te Muğla’nın Köyceğiz İlçesi Sazak Mahallesi Bozburun Mevkii’nde çıkan ve iki gün süren orman yangınını da hatırlatan Özcan, “Yangın kısa sürede genişleyerek Pınar ve Akköprü mahallelerine doğru ilerlemiş; yangın ancak 21 Eylül 2025 öğle saatlerinde tamamen kontrol altına alınabilmiştir. İlk belirlemelere göre 2 kargir ev, 2 depo, 3 ahır, 3 adet boş konteyner ile yaklaşık 10 küçükbaş hayvan yanarak ölmüştür” ifadelerini kullandı.

“YANGINLA MÜCADELEYİ KURUMSAL, BİLİMSEL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLECEK BİR ADIM ATILMADI”

Yangınla mücadeleyi kurumsal, bilimsel ve sürdürülebilir hale getirecek adımların atılmadığını ifade eden Özcan, “Gönüllü yurttaşların etkin biçimde eğitilmesi sağlanmamış, teknik personelin yıl boyu kesintisiz eğitim ve tatbikat programlarına tabi tutulması güvence altına alınmamıştır. Oysa 2021 yılında Marmaris yangınında görevi başında şehit düşen orman işçisi Görkem Hasdemir’in fedakârlığı bile, bu alanda kurumsal bir atılımın ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermektedir” diyerek sözlerini tamamladı.

Milletvekili Özcan, Bakan Yumaklı’ya 9 soru yöneltti

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti;