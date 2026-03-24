Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesinde tuvalet krizi

Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesinde yaklaşık bir sene önce radyoloji personelinin kullandığı A Blok’taki personel tuvaleti kapatılması, idare ile yapılan görüşmelere rağmen yeni bir personel tuvaleti tahsis edilmemesi hastanede krize neden oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir 2 no’lu Şube Eş Başkanı Osman Maçça, “Yaklaşık bir yıldır bahse konu olan ve çeşitli sözler verilen personel tuvaletleri ile ilgili olarak artık tıkanmış bir sürecin içerisine girilmiş durumda. Şöyle ki; daha önce personellere tahsis edilen bir tuvalet, hatta iki tuvalet, daha sonra yeni bir yapılanma çerçevesiyle iptal edilip personellere tahsisinden vazgeçilmiştir. Bununla ilgili olarak işyeri temsilcilerimizin başhekimle sendika olarak yapmış olduğu görüşmelerde bu konuyla ilgili idarenin de rahatsızlık duyduğu, personele ait bir tuvaletin olması gerektiği ve bununla ilgili çalışma yapacakları tarafımıza iletilmiştir. Bu sözlerine rağmen uzun süre bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılmamıştır ve maalesef personeller hastalarla aynı tuvaletleri kullanmak zorunda bırakılmıştır” diye konuştu.

“GÜVENLİK AÇISINDAN RİSKLİ”

Görüşmeler sonunda bir tane tuvalet personele tahsis edildiği fakat bu tuvalettin de bir süre sonra tuvalet sayısının yetersiz olmasından kaynaklı olarak bu hasta ve hasta yakınlarına açılarak genel kullanıma açtığını aktaran Maçça, “Bunun sağlık emekçileri açısından hijyen, enfeksiyon ve hastane çalışan güvenliği açısından riskli sonuçlar doğurabileceği idareye defalarca iletmiştir. Bu süreç çerçevesinde yaklaşık 200 tane sağlık emekçisinin kullandığı zemin katta personele ait herhangi bir tuvalet maalesef kalmamıştır. Bununla ilgili çeşitli yollardan tepkisini dile getirmeye çalışan ya da çözüm bekleyen sağlık emekçilerine maalesef hastane idaresi kör sağır olmuş durumdadır” ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETÇİ OLANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA

Hastane yönetiminin sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulunan sağlık personeli hakkında soruşturma açtığını aktaran Maçça, “Yine bu konuyla ilgili sosyal medyadan duruma yönelik sitemlerini ve çözüm önerilerini ya da çözümü bekleyen arkadaşlarımızın hastane instagram sayfasında personellerimiz için yeni alanlar açıyoruz başlıklı gönderiye yapmış oldukları yorumlar da başhekimlik tarafından tepki toplamış, hastanenin instagram sayfası yorumlara kapatılmış, bu yorumu yapan personel arkadaşlarımız hakkında da inceleme başlatılmıştır. Yani amaç burada üzüm yemek mi yoksa bağcıyı dövmek mi? Bu konuda gerçekten idarenin nasıl bir tutum alacağını merak ediyoruz. Yaklaşık 200 sağlık emekçisinin en insani ihtiyacını gidereceği bir tuvaletinin bulunmaması açıklanabilir durum değildir” dedi.