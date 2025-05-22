Çimento fabrikasının 3. ÇED raporuna karşı imza kampanyası

Çeimento fabrikasının 3. ÇED’ine karşı imza kampanyası Muğla’nın Menteşe ilçesine bağıl Deştin ve Bayır Mahalleleri arasındaki ormanlık alan ve tarım arazilerinin ortasında çimento fabrikası kurmak için harekete geçen şirkete karşı Danıştay iki kez “ÇED Gerekli Değildir” raporunu iptal etmesine rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 3. kez ÇED’i halka görüşüne sunmasına yöre halkı tepki gösterdi.

Yargı kararları ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin inşaat ruhsatını ve bölgenin imar planlarını iptal etmesine rağmen “revize” adı altında 3.ÇED’in hazırlanmasına tepki gösteren yurttaşlar “Çimento fabrikası istemiyoruz. Sahte verilere dayanan, orman ve zeytinlikleri yok sayan 3. ÇED iptal edilmelidir” diyerek Menteşe Pazar Yerinde imza kampanyası başlattı. Toplanan imzalar bugün Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilecek ve bir basın açıklaması yapılacak.