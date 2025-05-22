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Çimento fabrikasının 3. ÇED raporuna karşı imza kampanyası

Çimento fabrikasının 3. ÇED raporuna karşı imza kampanyası

22.05.2025 15:13:00
Güncellenme:
Yusuf Körükmez
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Çimento fabrikasının 3. ÇED raporuna karşı imza kampanyası

Muğla’da köylülerin ve çevrecilerin 20 yıldır karşı çıktığı çimento fabrikası için Danıştay’ın 2 kez iptal ettiği ÇED Gerekli değildir kararına rağmen bakanlık 3. ÇED raporuyla yurttaşların karşısına çıktı. Yöre halkı 3. ÇED'in iptali için imza kampanyası başlattı.

Çeimento fabrikasının 3. ÇED’ine karşı imza kampanyası Muğla’nın Menteşe ilçesine bağıl Deştin ve Bayır Mahalleleri arasındaki ormanlık alan ve tarım arazilerinin ortasında çimento fabrikası kurmak için harekete geçen şirkete karşı Danıştay iki kez “ÇED Gerekli Değildir” raporunu iptal etmesine rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 3. kez ÇED’i halka görüşüne sunmasına yöre halkı tepki gösterdi.

Yargı kararları ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin inşaat ruhsatını ve bölgenin imar planlarını iptal etmesine rağmen “revize” adı altında 3.ÇED’in hazırlanmasına tepki gösteren yurttaşlar “Çimento fabrikası istemiyoruz. Sahte verilere dayanan, orman ve zeytinlikleri yok sayan 3. ÇED iptal edilmelidir” diyerek Menteşe Pazar Yerinde imza kampanyası başlattı. Toplanan imzalar bugün Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilecek ve bir basın açıklaması yapılacak.

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