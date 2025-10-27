Çin'de Fethiye konuşuldu

Çin'in doğusunda yer alan Suzhou kentindeki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslarası seminer, üniversite rektör yardımcısı ve Turizm Fakültesi profesörlerinin konuşmaları ile başladı.

Nijerya, Uganda, Güney Afrika, Gabon, Etiyopya, Ürdün, Irak, Mısır, Kamboçya, Sierra Leone gibi pekçok ülkeden toplam 44 katılımcının katıldığı, "Dijital Güçlendirme ile Kültür-Turizm Endüstrisinin Yüksek Kalitede Gelişimi" başlıklı seminer Suzhou Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kampüsünde, 5 Kasım tarihine kadar sürecek.

Türkiye'den yalnızca Fethiye Belediyesi'nin davet edildiği, katılımcıların tüm masraflarının Çin Ticaret Bakanlığı ve Suzhou Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nce karşılandığı seminere belediye birim amirlerinden Tahir Başaran, Mehmet Kavruk ve Başkanlık danışmanlarından Yavuz Topateş katıldılar.

Seminer organizasyon komitesinin talebiyle kursiyerler adına bir açılış konuşması yapan Yavuz Topateş; "Bugün dünya genelinde turizm artık sadece döviz kazandıran ekonomik bir faaliyet değildir. Aynı zamanda kültürlerarası iletişimi güçlendirme, ülkeler arasında dostlukları pekiştirme, istihdam yaratma, altyapı geliştirme ve kültürel mirasın korunması gibi birçok alanda da kritik bir rol üstlenmektedir. Günümüzde turizm sektörü, toplumları birbirine yaklaştıran, kültürel çeşitliliği destekleyen ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir bileşenidir. Yerel kalkınmayı teşvik eden, istihdam yaratan ve kültürel mirası koruyan yapısıyla, turizm artık sosyal yaşamın da vazgeçilmez bir parçasıdır. Günümüz dünyasında ise dijitalleşme, turizmin dönüşümünde kilit rol oynamaktadır. Akıllı teknolojiler, veri analitiği, yapay zekâ ve dijital pazarlama gibi araçlar, hem hizmet kalitesini artırmakta, hem de ziyaretçi deneyimini daha etkili ve erişilebilir kılmaktadır" ifadelerini kullandı.

5 Kasım'da sona ermesi planlanan seminerler dizisinde turizm ve dijital çağ konusunda Çinli akademisyenlerin sunumlarıyla çeşitli konu başlıkları ele alınacak.

SUZHOU'DAN SONRA HUZHOU

Çin'deki tüm faaliyetlerini bu ülkenin resmî konuğu olarak gerçekleştiren Fethiye Belediyesi heyeti, Suzhou'daki temaslarının ardından, geçtiğimiz aylarda kardeş şehir olma konusunda Belediye Meclis kararı alınan Huzhou'ya geçecek. Huzhou Belediyesi yetkilileriyle yapılacak görüşmelerde, iki taraf arasında önümüzdeki süreçte yapılacak işbirliğinin teknik detayları ele alınacak.