Cittaslow Türkiye Ağı, Seferihisar’da toplandı

Türkiye’nin ilk sakin şehri olan Seferihisar, Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı’na ev sahipliği yapıyor. Sığacık’ta gerçekleştirilen açılış programı ile başlayan toplantı, Türkiye’nin dört bir yanından 30 belediyeden yaklaşık 80 katılımcıyı bir araya getirdi. Buluşma, Cittaslow hareketinin Türkiye’deki en kapsamlı organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor.

“BU SADECE BİR UNVAN DEĞİL, BİR YAŞAM FELSEFESİ”

Toplantının açılış konuşmasını Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yaptı. Yetişkin, Türkiye’nin ve KKTC’nin dört bir yanından gelen temsilcileri Seferihisar’da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirterek, Cittaslow hareketinin yıllar içinde güçlü bir dayanışma ağına dönüştüğünü vurguladı. Seferihisar’ın Türkiye’de Cittaslow unvanını alan ilk kent olduğunu hatırlatan Yetişkin, bu unvanın yalnızca bir başlangıç değil, aynı zamanda sürdürülen bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Cittaslow’un bir unvandan öte bir yaşam felsefesi olduğunu dile getiren Yetişkin, yerelin korunması, doğayla uyumlu yaşam ve daha nitelikli bir kent hayatının bu anlayışın temelini oluşturduğunu söyledi.

Açılış programında ayrıca Cittaslow Türkiye Koordinatör Vekili ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de bir konuşma yaptı. Geyikçi, Cittaslow ağının her geçen yıl daha da büyüyerek yerel kalkınma için güçlü bir model haline geldiğini belirtti. Yerel üretimin desteklenmesi ve kentlerin kendi kimliklerini koruyarak gelişmesinin bu hareketin temelini oluşturduğunu vurgulayan Geyikçi, belediyeler arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Türkiye’deki Cittaslow kentlerinin ortak bir vizyon etrafında buluşarak geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlediğini ifade etti.

“BİR BAYRAK YARIŞI: BU MİRASI İLERİ TAŞIYORUZ”

Konuşmasında Cittaslow hareketinin Türkiye ile buluşmasında önemli rol oynayan Tunç Soyer’e teşekkür eden Yetişkin, bu sürecin bir bayrak yarışı olduğunu ve bugün bu bayrağı daha ileriye taşıma sorumluluğunu üstlendiklerini belirtti. Seferihisar’da bu sürecin ilk yıllarında “yavaş şehir” kavramına yönelik tereddütler olduğunu ancak zamanla hem kent sakinlerinin hem de ziyaretçilerin bu kimliği sahiplendiğini ifade eden Yetişkin, bugün Cittaslow kimliğinin korunmasının doğrudan halktan gelen güçlü bir talep haline geldiğini söyledi.

“CİTTASLOW, NEREDE VE NASIL YAŞANIR SORUSUNUN CEVABIDIR”

Yetişkin, Cittaslow süreciyle birlikte kadınların üretime daha fazla katıldığını, üretici pazarlarının yaygınlaştığını ve yerel üretimin değer kazandığını belirterek, Seferihisar’da üretilen her ürünün artık kentin kimliğini taşıyan bir değere dönüştüğünü vurguladı. “İnsanlar artık nasıl daha iyi yaşanır sorusunun cevabını bizim kentlerimizde arıyor. Bizler Türkiye’de nerede ve nasıl yaşanır sorusunun cevabını temsil ediyoruz” diyen Yetişkin, Cittaslow kentlerinin günümüzde önemli bir yaşam alternatifi sunduğunu ifade etti. Toplantıda; sakin şehir (Cittaslow) felsefesinin yereldeki yansımaları, iyi uygulama örnekleri, kentler arası dayanışma ve ortak gelecek vizyonu ele alınıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden Cittaslow üyesi belediyelerin temsilcileri Seferihisar’da bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulunuyor.

KATILIMCILAR

Toplantıya; Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer başta olmak üzere çok sayıda belediye başkanı ve temsilci katıldı. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Cittaslow Türkiye ofisi temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Sağlıklı Kentler Birliği, Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcileri de toplantıda yer aldı.

Program kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü sunumları yapılacak, Seferihisar’ın iyi uygulamaları ve sürdürülebilir gastro rotaları paylaşılacak ve üye belediyelerin deneyimleri ele alınacak. Toplantı süresince ayrıca Seferihisar Belediyesi’nin Cittaslow uygulamalarını kapsayan teknik inceleme programı da gerçekleştirilecek.

Cittaslow ruhunun Türkiye’de doğduğu Seferihisar’da düzenlenen bu önemli buluşma, hareketin geleceğine yön verecek kararların alınacağı güçlü bir platform olma özelliği taşıyor.