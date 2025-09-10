CKD’den Bakan Tekin’e tepki: Kızları kafese kapatarak çağa ulaşılamaz

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yedi ilde açtığı kız ortaokullarına tepki gösteren Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir şubesi Konak'ta basın açıklaması yaptı. CKD Konak Şube Başkanı Özlem Göktoğan, “Bakan Tekin, çağın gerisindeki bu zihniyetle Türkiye’yi Ortaçağa geri götürmek istiyor. Biz buna izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in göreve geldiğinde yaptığı “Karma eğitim yasal zorunluluk değil, kız okulları açılabilir” açıklamasını hatırlatan Göktoğan, aradan geçen iki yılda bakanlığın bu yönde adımlar attığını söyledi. Göktoğan, “İki yıl önce Bakan Tekin’e ifade ettiği görüşteki hataları söyledik; bugün de söyleyeceğiz. Anlaşılıyor ki Bakan Tekin durmayacak, biz de durmayacağız” diye konuştu.

“HALK KIZ-ERKEK AYRIMI İSTEMİYOR”

Göktoğan, TÜİK verilerine göre 2023-2024 eğitim-öğretim yılında kız çocuklarının okullaşma oranlarının erkeklerden daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Yani halkımızın ezici çoğunluğu karma eğitimi sorgulamıyor; kız çocuklarının erkek çocuklarla aynı okula gitmesini bilim ve akıl yolunda ilerlemenin en doğal gereği sayıyor” diyen Göktoğan, kız okulları açılmasının küçük bir azınlığın talebi doğrultusunda yapıldığını savundu.

Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 15. maddesinde “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır” hükmüne yer verildiğini hatırlatan Göktoğan, “Bir Milli Eğitim Bakanının bu hükümden karma eğitimin delinebilir sonucunu çıkarması kabul edilemez. Görevi, milli eğitim felsefemizi güçlendirerek korumaktır” dedi.

“KIZLARI KAFESE KAPATARAK ÇAĞA ULAŞILAMAZ”

Kız ortaokullarının açılmasının basit bir konu olmadığını belirten Göktoğan, uygulamanın ileride kız ilkokullarına da yol açabileceğini söyleyen Göktoğan, “Kızları kafese kapatarak bırakın çağın üstüne çıkmayı, çağlarca geriye düşersiniz. Halkımız okullarda cinsiyet ayrımı istemiyor, çocukları bilim öğrensin, meslek öğrensin istiyor” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e çağrıda bulunan Göktoğan, “Sizi Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Eğitim Bakanı olarak, eğitimde bilimi merkeze almaya ve halkın eğitimden beklentilerini karşılamak üzere görevinizi yapmaya davet ediyoruz” dedi.