Cumhuriyet Güneşi sergisi açıldı

Cumhuriyet’in değerlerini sanatın evrensel diliyle buluşturan “Cumhuriyet Süleyman Karakul Güneşi” adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Doğuş Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu himayesinde yapılan sergi Konak Pier’de 10 Kasım–10 Aralık 2025 tarihleri arasında gezilebilecek. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu, sanat koordinatörlüğünü ise Zeki Hozer üstlenen serginin açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bize onurlu bir yaşam armağan etti. Bu yaşamın içerisinde sanat olmazsa olmazlardan biri. Süleyman Karakul’un eserlerini İzmir’de görmek ve Ata’mızı Cumhuriyet Güneşi sergisiyle anmak çok değerli” dedi.