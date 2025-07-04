Cumhuriyetin Sessiz Tanığı: Mahfel

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Karşıyaka’yı ziyaretlerinde sıkça uğradığı tarihi bina, halk arasında “Mahfel” adıyla anılan köşkün restore edilerek “Gazi Evi” haline getirilmesi için Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karşıyaka Şubesi, büyük bir kampanya başlattı.





Cumhuriyetin ilanından sonra Karşıyaka Spor Kulübü, CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı ve Halkevleri gibi kurumların merkez binası olan Mahfel, Cumhuriyetin erken dönemine dair önemli izler taşıyor. Ancak yıllardır atıl halde bulunan tarihi bina, zamanla unutulmaya yüz tutmuş durumda. Yıldırım, bu yapının yalnızca restore edilmesinin değil, bir Atatürk ve Cumhuriyet Evi olarak yeniden işlev kazanmasının hedeflendiğini vurguladı. Kampanyayla birlikte, Mahfel binasının yalnızca tarihi bir yapı olarak değil, yaşayan bir halk evi ve gençlik merkezi olarak işlev görmesi planlanıyor.





Projede, ilkokuldan üniversiteye kadar her yaş grubundan gence ulaşılması; milli değerlerin, çağdaş bilimin, Atatürk ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, spor, sanat, bilim ve dayanışmanın iç içe geçtiği bir merkez kurulması hedefleniyor. ADD Karşıyaka Şubesi Başkanı Ufuk Yıldırım, “Bu topraklara ve Ata’mıza borcumuz var. Onun ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyete layık olmak için bu emanete sahip çıkmalıyız. Bugün, Ata’mızın izine, ilkelerine ve Cumhuriyete sahip çıkma günüdür. Biz hazırız. Karşıyaka hazır. Türkiye hazır” diye konuştu.





Destek çağrısı Projenin yaşama geçirilmesi için başta Karşıyakalılar olmak üzere tüm İzmir halkı ve Türkiye genelindeki Atatürk sevdalılarına destek çağrısında bulunan ADD Karşıyaka Şubesi, gönüllü katkılar ve bağışlarla bu hayali gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor. Ufuk Yıldırım, sözlerini, “Bu kampanya hepimizin. Eminim ki Karşıyaka’nın Ata’sına olan vefası, bu girişimi zaferle sonuçlandıracaktır. Birlikte başaracağız. Yaşasın Atatürk, yaşasın Cumhuriyet!” diyerek tamamladı.



