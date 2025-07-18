ÇYDD İzmir, geleceğe umut taşıyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi, İzmir’in sosyoekonomik olarak kırılgan bölgelerinde yaşayan çocuklara yönelik sanat, kültür, spor ve bilim alanlarında fırsat eşitliği sağlamaya yaz döneminde de devam edecek. Dernek, 24 Haziran–14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen “Eğlen-Öğren Yaz Etkinlikleri” ile çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir yaz sunuyor. Yaz programı, bu yıl korist sayısı 100’e ulaşan Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu’nun “Ata’nın İzinde Çanakkale” gezisiyle başladı. Çocuklar gezide Milli Mücadele’nin ilk zaferinin yaşandığı topraklarda tarih bilinci kazandılar. ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, geziye ilişkin, “Çocuklar, ailelerimiz ve gönüllülerimizle birlikte şehitlikleri ve Conkbayırı’nı ziyaret ettik. Çocuklarımız Şehitler Abidesi önünde ‘Çanakkale Geçilmez’ diye haykırarak Çanakkale Türküsü’nü seslendirdiler. Çocuklarımızın tarihle böylesine güçlü bağ kurması bizler ve tüm Çağdaş Yaşam gönüllüleri için unutulmaz bir anı oldu” dedi.

ÜCRETSİZ ATÖLYELER

Yaz programı kapsamında ayrıca İzmir genelinde 10 farklı merkezde çocuklarla buluşulacak. Haftada üç gün süren atölyelerde çocuklar; drama, dans, akıl oyunları, spor, yüzme, el becerileri, yapay zekâ, robotik ve kodlama gibi pek çok ücretsiz etkinliğe katılacak. Ayrıca Yeşilova Höyüğü ve Sıfır Karbon Noktası gibi kültürel ve bilimsel alanlara geziler düzenlenecek. Tamtürk, “ÇYDD olarak yalnızca burs veren bir kurum değiliz, Atatürk’ün ilke ve devrimleri doğrultusunda çocuklara sanatla, bilimle ve tarih bilinciyle yol açan, aileleri de bilinçlendiren güçlü bir sivil toplum hareketiyiz. Eğitimde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen biz Çağdaş Yaşamlılar olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha çok çocuğa çağdaş, laik, bilimsel ve eşit eğitim fırsatlarını ulaştırmak için projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.