Daha az su daha fazla yeşil

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve İzmir’de de şiddetini giderek artıran iklim krizinin en büyük etkilerinden kuraklıkla mücadele için park ve bahçelerde teyakkuza geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelir gelmez başlattığı kuraklıkla mücadele çalışmaları kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki su tasarrufu çalışmaları giderek artırıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Su Yönetimi Şefliği’nin yanı sıra kent genelindeki kamusal alanlarda çok su tüketen bitkiler yerine İzmir’in iklim rejimiyle uyumlu ve çoğunluğu doğal türlerden oluşan bitki türlerinin dikimine geçildi. Yaz aylarında azalan su kaynakları nedeniyle kent genelinde yaklaşık 140 futbol sahası kadar yeşil alanın sulama faaliyetlerine ara verildi. Sulama yapılan büyük park alanlarında akıllı sulama sistemine geçilirken, yıl boyu yürütülen çalışmalarla kayıp kaçaklar büyük ölçüde engellendi.

KAMUSAL ALANLAR İKLİME UYGUN DOĞAL BİTKİ TÜRLERİYLE YEŞİLLENDİRİLİYOR

Çok sayıda su tasarrufu tedbirini hayata geçiren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, iklime uyumlu, az su tüketen bitkilerle kent genelinde peyzaj dönüşümüne devam ediyor. Ekipler son olarak Buca Üçkuyular Meydanı’nda ekimlerine devam etti. Uygulama hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Gizem Özçıngırak, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, kent genelindeki kavşaklar, refüjler, parklar gibi kamusal yeşil alanlarda iklime uygun doğal bitki türlerine yer vererek, peyzaj dokusunu güçlendirmeyi hedefliyoruz. İklim krizinin yarattığı su sıkıntılarına karşı, sürdürülebilirliğin sağlanması ve bakım maliyetlerinin en aza indirilmesi önemli” ifadelerini kullandı.

“SU KAYNAKLARININ AZALMASINI ENGELLEMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Peyzaj çalışmalarında İzmir’in iklim rejimiyle uyumlu ve çoğunluğu doğal türlerden oluşan, ılgın, zakkum, ateş dikeni, katırtırnağı, abelya, taflan türü bitkilerin kullanıldığını ifade eden Gizem Özçıngırak, “İzmir’in iklim rejimine uygun olan, büyük oranda doğal bitki örtüsünü kullanarak peyzajın dokusunu güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu sayede su kaynaklarının azalmasını engellemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

AKILLI SULAMAYLA YÜZDE 30 SU TASARRUFU

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Makine Mühendisi Murat Abanoz, pilot uygulama olarak başlatılan Esra Parkı ve Işılay Saygın Parkı'ndaki akıllı sulama sisteminin kent geneline yayılması için çalışmaların hızla yürütüldüğünü söyledi. Akıllı sulamayla yüzde 30 su tasarrufunun sağlandığını ifade eden Murat Abanoz, “Başkanımızın göreve geldiği günden beri uyguladığı akıllı şehirler misyonu doğrultusunda parklardaki sulama yönetimini akıllı hale getirebilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda pilot uygulamalarımız yapıldı ve başarılı sonuçlar aldık. Bu uygulamaların İzmir geneline yayılması için merkezi akıllı sulama sistemleri kurulumu devam ediyor” diye konuştu.

700 TONA YAKIN SU TASARRUFU

Kuraklığa karşı parklardaki su kesintileri hakkında konuşan Murat Abanoz, “Kuraklığın çokça hissedildiği bu dönemlerde acil önlemler alınması gerektiği aşikar. Başkanımızın talimatıyla bazı yeşil alanlarımızda sulama faaliyetlerimizi durdurduk. Öncelikli olarak insani kullanım için suyun ayrılması gerektiği düşüncesindeyiz. İzmir genelinde yaklaşık bir milyon metrekare yeşil alanımızın sulama faaliyetlerini durdurduk. Buradan sene sonuna kadar 700 bin tona yakın su tasarrufu elde etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“KAYIP KAÇAK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR”

Yakın zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin onayıyla sadece su odaklı çalışabilecek Su Yönetimi Şefliğini kurduklarını belirten Murat Abanoz, “Planlama ve Proje Müdürlüğümüz altında olan bir şeflik bu. Amacı peyzaj sulamalarının verimliliğini artırmak. Bu anlamda da uzun zamandır istediğimiz bir uygulamaydı. Yeni yönetimle ve başkanımızla birlikte bunu da gerçekleştirmiş olduk. Kayıp kaçaklar bu işin doğal bir aşaması. Her tesisatta kayıp kaçak mümkün. Bakım ve onarım çalışmalarıyla bunlar giderilmeye çalışılıyor. Bu anlamda da çok ciddi sonuçlar aldık ve önemli bir tasarruf elde ettik. Çalışmalarımız, büyük parklar başta olmak üzere kayıp ve kaçakları aramak üzere devam ediyor. Bu çabaların sonucunda hedeflediğimiz, minimum su tüketimiyle yeşil alan dokusunu korumak” şeklinde konuştu.