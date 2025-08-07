Dalında kuruyan Bardacık incirini belediye aldı, halka dağıttı

Güzelbahçe Belediyesi’nin her yıl düzenlediği meşhur Payamlı Bardacık Festivali bu yıl 9-10 Ağustos tarihlerinde Payamlı Köyü’nde yapılacak. Festivale bu yıl kuraklık damgasını vururken, ürünleri dalında kuruyan köylünün imdadına belediye yetişti. İncirleri alan Güzelbahçe Belediyesi halka ücretsiz dağıttı.

Köylüler için üretmenin gün geçtikçe daha da zorlaştığını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Güzelbahçe Belediyesi olarak her yıl düzenlediğimiz Payamlı Bardacık Festivali’nin 11’incisini bu yıl yeniden düzenleyeceğiz. Fakat havaların çok sıcak gitmesi bardacık incirinde büyük bir rekolte düşüklüğüne neden oldu. Ürün dalında yandı, çiftçinin zararı büyük. Bu zararı en aza indirebilmek için Güzelbahçe Belediyesi olarak köylümüzün tüm bardacığını satın aldık. Köylümüzü tefecinin tüccarın eline düşürmedik. Köylüden alıp halka ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Köylüye destek olmazsak önümüzdeki yıl Festivalin 12’incisini göremeyeceğiz. Çünkü üretemeyen köylü bir süre sonra köyünü terk edecek, tarlasını tapanını satıp gidecek. Biz de bu durumun yaşanmaması, köylünün üretmesi için desteğimizi hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. Ne kadar ürün varsa alıp halkımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Hem köylümüz mutlu hem halkımız. Bu da bizim için daha büyük bir mutluluk. Bu doğrultuda, köylülerimize ve çiftçilerimize daha iyi imkânlar sunabilmek için çalışacağız. Köylülerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, üretim süreçlerini kolaylaştırmak ve pazar imkânlarını genişletmek için gerekli adımları atmaktayız ve atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.