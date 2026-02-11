Datça’nın kronik altyapı sorunu çözülüyor

Muğla’nın Datça ilçesi İskele Mahallesi Çomarlık Mevkii’nde yaklaşık 12 yıllık kanalizasyon sorunu Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ve Datça Belediyesi iş birliğiyle çözüme kavuşuyor. Bölgede yapılan incelemelerin ardından altyapı sorununu kalıcı olarak çözecek yaklaşık 4 bin metre uzunluğundaki kanalizasyon şebeke hattının yapımına geçen ay itibariyle başlandı.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 4 bin metrelik hattın 900 metresi döşenirken, çalışmaların en geç 15 Mayıs’a kadar bitirilmesi planlanıyor. Kanalizasyon hattının yanı sıra 250 metrelik atık su terfi hattı, 115 adet muayene bacası, 173 adet parsel bacası ve 1 tane de terfi merkezi kurulacak.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, “Palamutbükü, Karaköy, Kızlan, Emecik bizim için hepsi önemli. Sırası geldikçe bütün sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz konum itibariyle Datça bir özel çevre koruma bölgesi. Biz Datça’yı dünyanın tercih ettiği bir ilçeye dönüştürmeye çalışıyoruz. Datça coğrafyası herhangi başka bir yere benzemiyor. Buranın en büyük problemi altyapı ve suydu. Özellikle yaz aylarında sinek ve kokuyla ilgili sorunlar oluyordu. Şimdi bunların hepsi çözülecek. En büyük problemlerimizden biri de su deposuydu ve bu da çözülecek. Altyapı çalışmalarını en kısa sürede bitirip, yaz sezonunda suyla ilgili bir problem yaşamamak için gerekli adımları atacağız. Birinci önceliğimiz su. Su olmayınca hayat tamamen duruyor. MUSKİ’ye ve Ahmet Başkanımıza destekleri için teşekkür ederiz” dedi.

800 KONUTU ETKİLEYECEK

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül de, “2024 yılının yaz ayında bölgeye geldiğimizde vatandaşlardan kanalizasyonla ilgili yoğun bir talep vardı. Yıllardan beri söz verildiğini ama gerçekleştirilmediğini söylemişlerdi. Bizde Datça’da ilk yapacağımız işin Çomarlık bölgesinin kanalizasyon işini yapmak olacağını söylemiştik, söz vermiştik. Bu 1 yıllık süreçte projeyi hazırladık, izinleri aldık ve ihaleyi yaptık. Datça Belediyesi de bu izin süreçlerinde bize çok büyük destekler verdi. İşimize başladık ve sezon başlamadın inşallah mayıs ayının ortasında bitireceğiz. Kanalizasyon hatlarını devreye alacağız. Bu kapsamda yaklaşık 4 bin metre bir kanalizasyon imalatımız olacak, 173 tane parsel bacasına yaklaşık 800 konut bağlanmış olacak. Terfi merkezimiz olacak. Onun da yapımına başlıyoruz. Atık sularımızı Datça’da arıtacağız” diye konuştu.

Altyapı çalışmalarının Çomarlık Mevkii’yle sınırlı kalmayacağını Kızlan ve Emecik’te de çalışmaların başlayacağını müjdeleyen Şengül, “Kızlan’da da kanalizasyon ihalesine çıkıyoruz. İki tane terfi merkezimiz var bunların kapasitesinin artırılmasıyla ilgili projemiz son aşamada ihalesine çıkacağız. Emecik ve Karaincir’de de kanalizasyon ve arıtma tesisi için ilgili kurumlardan izin aldığımız zaman orada da çalışmalara başlayacağız. Ayrıca Datça’da kronikleşmiş su sorununun önüne geçmek için 1500 ve 2 bin metreküplük iki adet su deposu yapacağız. Çünkü mevcut depolar ömrünü tamamlamış durumda. Onun için de kurumlardan izin bekliyoruz. Datça’nın çok güçlü bir altyapısı olacak” dedi.

DENİZDEN ARITMA DA GELECEK

MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün tuzlu sudan tamamen içilebilir, sağlıklı su elde edilmesini sağlayan deniz suyunu arıtan tesisi Bodrum’dan sonra Datça’ya gelecek. Konu hakkında açıklama yapan Şengül şunları dile getirdi: “Denizden su arıtmak zorundayız. Tuzlanmayla ilgili de herhangi bir sıkıntı olmayacak. Önce Bodrum’da başlayacağız daha sonra bu tesis Datça’ya gelecek.”

BELEDİYE SÖZÜNÜ TUTUYOR

Çomarlık Mevkii’nde yaşayan Recep Erdin de, “Datça Belediyesi ve MUSKİ’ye teşekkür ederiz. Yapılan hizmetten memnunuz. Belediye sözünü yerine getiriyor. El birliğiyle mahallemizi tertemiz bir hale getirmek istiyoruz. Arkadaşlar çok iyi çalışıyorlar, yoğun bir çalışma olduğunu görüyoruz. Özellikle Aytaç Kurt'a teşekkürler. Bize söz vermişti ve bu sözü tutuyor. Yatırımlardan memnunuz” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Erdal da şunları söyledi: “Bu mahallenin sorunu 12-13 yıldır sürüyor. Hep ertelendi ve bugünlere geldi. Çomarlık kanayan yaraydı. Aytaç Kurt'a bu süreci anlattık. Buraya geldiler ve söz verdiler. 2026'da programa alındı ve sözün arkasında duruldu. Kanalizasyon sorununun çözümüne başlandı. Kanalizasyon arkasından yol ve diğer sorunlar da çözülür diye düşünüyorum. Yerel yönetim bu konuda samimi.”

Çomarlık Mevkii’nde yaşayan bir vatandaş, “Biz kapı kapı imza topladık ve hepsini Datça Belediyesi’ne ilettik. Şu anda da yapılan çalışmaları görüyoruz. Hızlı bir şekilde mahallenin tamamlanıp, yolların normale dönmesini bekliyoruz. Çalışmalar bittikten sonra herkesin kanalizasyon hattını bağlatmasını istiyoruz. Çalışmalardan memnunuz, sorunsuz ilerlemesini bekliyoruz” dedi.

HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ

Çomarlık Mevkii’nde yaşayan Haluk Koşar, “2022'de dilekçe toplamıştık. Zaten çok hızlı gelişen bir bölge oldu burası. Bölgenin altyapısının olmadığını ev sahiplerinin çoğu bilmiyordu. Yazın ve kışın taşma oluyordu. Çocukların çoğu lağımın içinde oyun oynuyordu. Burada hep bütçe sorununa takılındı. Şu anda yapılıyor olması halk sağlığı açısından çok iyi. Çocuklar en azından sokakta da güvenli oynayacak. Datça Belediyesi yapması gereken hamleyi yaptı. Şu anda problem çözülüyor. İkamet eden bazı kişiler aktarma merkezinin yapılmasını istemedi ama yapılmak zorundaydı. Buradaki iletişim önemliydi ve bu sorun da çözüldü” dedi.