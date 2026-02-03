Denizli Ata’sını karşılamaya hazırlanıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 4 Şubat 1931’de Denizli’ye gerçekleştirdiği ziyaretin yıl dönümünü, tören ve etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Denizli halkı, 95 yıl önceki heyecanla bir araya gelecek. Kutlamalar, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da Delikliçınar Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmaları ve Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisiyle tören devam edecek. Törende, Atamızın Denizli’ye gelişinin tarihi önemi bir kez daha vurgulanacak.

ATATÜRK FOTOĞRAF VE RESİM SERGİSİ

Anma etkinlikleri, saat 10.30’da Turan Bahadır Sergi Salonu’nda kapılarını açacak olan özel bir sergiyle devam edecek. Atatürk’ün Denizli ziyaretine dair fotoğrafların ve o günü simgeleyen resimlerin yer alacağı sergi, ziyaretçileri 95 yıl öncesine, tarihi bir yolculuğuna çıkaracak. Sergi, 4-12 Şubat tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

“ATATÜRK’Ü TÜRKÜLERLE KARŞILIYORUZ”

Günün finali ise çok özel bir konserle yapılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Atatürkçü Düşünce Derneği Türk Halk Müziği Korosu tarafından hazırlanan “Atatürk’ü Türkülerle Karşılıyoruz” konseri Şef Suat Kölgesiz yönetiminde gerçekleşecek. DBB Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda yapılacak konser programı saat 20.00’de başlayacak. Atatürk’ün severek dinlediği eserlerin seslendirileceği konsere katılmak isteyenler, ücretsiz e-biletlerini ebilet.denizli.bel.tr adresinden temin edebilecek.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN DAVET

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehrimizi onurlandırmasının yıl dönümünde; Ata’mıza olan bağlılığımızı ve özlemimizi dile getireceğimiz etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. O’nun ışığında, aynı azimle yürümeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.