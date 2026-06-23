Denizli Büyükşehir’den yetiştiriciye yem desteği

Artan üretim maliyetleri karşısında yetiştiricilere destek olmayı amaçlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yükünü hafifletmek ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen yem desteği programı, il genelinde binlerce üreticiye doğrudan katkı sunacak. Honaz’da düzenlenen dağıtım törenine Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende yetiştiricilere yemleri teslim edilirken, programın diğer ilçelerde de etaplar halinde devam edeceği belirtildi.

“ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Marım, kırsal kalkınmayı destekleyen projelere büyük önem verdiklerini belirterek, üretimin devamlılığını sağlamak ve yetiştiricilerin daha güçlü bir yapıya kavuşmasına katkı sunmak amacıyla desteklerin süreceğini ifade etti. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu tür projelerle daha dirençli hale gelmesinin hedeflendiğini vurgulayan Marım, üreticinin güçlenmesinin Denizli tarımı ve hayvancılığı için büyük önem taşıdığını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yem desteği programının, üreticilere ekonomik katkı sağlamanın yanı sıra bölgedeki hayvansal üretimin artırılmasına ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesine önemli katkılar sunması hedefleniyor.