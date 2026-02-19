Denizli Büyükşehir ile yüzmeyi öğrendiler

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal hayatta daha aktif rol alması, sporla tanışması ve sağlıklı bir yaşam sürmesi amacıyla yürüttüğü projelere devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen “Yüzme Bilmeyen Kadın Kalmasın” projesine katılan Buldan ve Babadağlı kadınlar, yoğun bir eğitim sürecini geride bırakarak yüzme öğrenmenin gururunu yaşıyor. Azimleriyle örnek olan kadınlar, bu süreçteki destekleri için teşekkür etmek amacıyla Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çavuşoğlu’na, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya da eşlik etti.

“KADINLARIN MUTLULUĞU DENİZLİ’NİN MUTLULUĞUDUR”

Ziyaret sırasında Babadağlı kadınları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, kadınların spora katılımının toplumsal gelişimdeki önemine dikkat çekti. Projeye gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çavuşoğlu, kadınların her alanda desteklenmeye devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

“Babadağlı kadınlarımızın ‘Ben de yapabilirim’ diyerek yola çıkması ve bugün bu başarıyı bizimle paylaşması, bizler için en büyük ödül. Onların yüzündeki bu gülümseme ve özgüven, yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Sizlerin nazik ziyareti ve projeye gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Sizler başardıkça biz daha iyisini yapmak için çalışacağız. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınlarımızın sporla, sanatla ve kültürle iç içe olması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.”

HEM YÜZMEYİ ÖĞRENDİLER HEM SOSYALLEŞTİLER

Babadağlı kadınlar ise Başkan Çavuşoğlu’na kendilerine sunulan bu imkan için teşekkür ederek, bu deneyimin hayatlarına kattığı enerjiyi dile getirdiler. Projenin kendileri için bir spor faaliyetinden çok daha fazlası olduğunu; yeni dostluklar kurdukları ve kendilerini yeniden keşfettikleri bir yolculuk olduğunu vurguladılar.