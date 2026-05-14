Denizli Büyükşehir mobil ikram filosu rotasını tarlalara çevirdi

Denizli’nin 19 ilçesi 616 mahallesinde paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi haline gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi mobil ikram araçları hizmet ağını büyütüyor. Kent genelindeki otobüs duraklarında, cami ve hastane önlerinde, meydan, pazaryeri ve sanayi gibi vatandaşların yoğun olduğu noktalarda çorba, pilav, ayran, helva, limonata, çay ve su gibi çeşitli ikramlarda bulunan mobil ikram filosu bu kez rotasını tarımsal üretim merkezlerine çevirdi. Tavas ve Güney ilçelerinde tarlada ekim yapan emekçileri ziyaret eden mobil ekipler sıcakta çalışan tarım işçilerine soğuk su ikramında bulundu. Güneşin altında çalışırken soğuk su ve meyveli içecek ikramlarıyla serinleyen tarım işçileri, sürpriz karşısında hem şaşırdı hem de büyük bir memnuniyet yaşadı. Emekçiler, gönüllerini fetheden hizmet için Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti.

“ALIN TERİNİN OLDUĞU HER YERDEYİZ”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, alın terinin olduğu her yerde bulunmaya devam edeceklerini belirterek, “İstedik ki; güneşin alnında, zor şartlarda üretim yapan, bu şehrin sofrasına bereket katan tarım işçilerimizi de unutmayalım. Rotamızı onların alın teri döktüğü tarlalara çevirdik. Amacımız sadece bir bardak içecek ikram etmek değil, her koşulda emekçimizin yanında olduğumuzu hissettirmektir” ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren mobil ikram filosunun yaz dönemi boyunca tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde çeşitli ikramlarda bulunmaya devam edeceği belirtildi.