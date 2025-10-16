Denizli Büyükşehir suyu akılla koruyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir yeşil alanlar oluşturmak amacıyla kent genelinde kurakçıl peyzaj anlayışını uygulamaya aldı. Bu kapsamda 2024 ve 2025 yıllarında toplam 77 bin 264 metrekare alandaki çim alanlar kaldırılarak, yerlerine 151 bin 664 adet biberiye, lavanta, ardıç ve zakkum gibi kurakçıl bitkiler dikildi. 2025 yılı içinde ayrıca 28 bin 670 metrekare refüj alanı yeniden düzenlenerek 66 bin 763 adet yeni bitki toprakla buluşturuldu. Dekoratif taş serimleriyle hem su tasarrufu sağlayan hem de estetik değeri yüksek peyzaj alanları oluşturuldu.

SULAMADA VERİMLİLİK VE AKILLI YÖNETİM

Büyükşehir Belediyesi, sulama süreleri ve debi oranlarını yeniden düzenleyerek verimlilik odaklı bir sistem kurdu. 2024 yılında haftada 6 gün sabah ve akşam yapılan sulama, 2025 sezonunda haftada 4 gün gece sulamasına düşürüldü. Spring ve rötar hatlarıyla damlama sistemleri sensörlerle otomatik yönetim sistemine alındı. Yeni uygulamayla hem su hem enerji tüketimi azaltılarak aynı bitki sağlığı korunmuş oldu.

BİR YILDA 634 BİN METREKÜPLÜK TASARRUF

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun açıkladığı su yönetimi raporuna göre, 2024 yılı sulama döneminde (Nisan–Eylül) su kullanımı 1 milyon 397 bin 357 metreküp olarak kaydedildi. 2025 yılı aynı döneminde ise bu miktar 763 bin 216 metreküpe düştü. Yalnızca park ve bahçelerde 634 bin 141 metreküplük, yani yüzde 45 oranında su tasarrufu sağlandı. Bu miktar, yıllık ortalama 150 metreküp su kullanan 4 bin 227 hanenin bir yıllık su ihtiyacına eşdeğer.

Ayrıca tankerle yapılan yeraltı suyu ve depo sulamalarında da %58 oranında ek tasarruf elde edildi.

“BARAJ REZERVLERİNE CAN SUYU OLDUK”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yapılan çalışmaların yalnızca şehir merkezinde değil, su kaynaklarında da somut sonuçlar doğurduğunu belirterek, “Park ve bahçelerde kurak peyzaj ile doğru sulama yöntemini dört aylık süreçte hayata geçirdik. Toplam 77 bin metrekare çimi kaldırdık, dış alanlarda da 28 bin metrekare çimi söktük. Yerine yaklaşık 220 bin yeni bitki diktik. Önceden saatlerce açık kalan sulama hatlarını sensörlerle otomatik yönetime aldık. Bu sayede hem suyu hem enerjiyi koruduk. Bu basit ama etkili değişiklikler büyük fark yarattı” diye konuştu. Başkan Çavuşoğlu, Akbaş Barajı rezervine de dikkat çekerek, “Geçen yıl barajın suyu 3 Ekim’de bitmişti. Bu yıl 15 Ekim itibarıyla hâlâ kullanıyoruz. Üstelik bıraktığımızda dahi şehrin 38 günlük ihtiyacına yetecek su kalacak. Elde ettiğimiz tasarruf sayesinde 50 günlük ekstra kazanım sağladık. Baraj rezervine adeta can suyu olduk” dedi.

“EN BÜYÜK ESERİMİZ, SUYU VE DOĞAYI KORUMAKTIR”

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, yapılan çalışmaların teknik bir uygulamadan öte, gelecek nesillere bırakılacak bir çevre mirası olduğunu vurgulayarak “Binalar, yollar, meydanlar bir gün yıpranır; ama doğa korunursa şehir sonsuza kadar yaşar. Bizim en büyük eserimiz, suyunu, havasını, doğasını koruyan bir Denizli bırakmak olacak. Her damla suyu kutsal biliyoruz. Geleceğe içilebilir su, sağlıklı doğa ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için mücadele ediyoruz” diye konuştu

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK BİR MODEL

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kurak peyzaj ve akıllı sulama modelinin, kısa sürede Türkiye genelinde birçok belediyeye örnek olduğunu dile getiren Başkan Çavuşoğlu, projenin kırsal mahallelerde ve üretim alanlarında da uygulanacağını belirterek, “Bu sadece bir tasarruf değil, aynı zamanda bir dönüşüm hareketi. Artık her yeşil alanı suyla değil, akılla büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.