Denizli’de 18 Mart’a özel konser

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri Anma Programı ve Türk Müziği Konseri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Marım, 11. Komando Tugayı ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi ile çok sayıda davetli ve yurttaşlar katıldı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu’nun sahne aldığı gecede, kahramanlık türküleri, ağıtlar ve şiirler dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Konservatuvar Türk Müziği Korosu Şefi Ahmet Nuri Çağdaş yönetiminde sahnelenen konserde, Çanakkale ruhunu yansıtan eserler izleyicilerden büyük beğeni aldı. Program kapsamında sahne alan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları ise Çanakkale Zaferi’ni anlatan performanslarıyla geceye ayrı bir anlam kattı. Gecede konuşan Meclis Başkanvekili Ali Marım, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bu kadar anlamlı, bu kadar duygulu ve onurlu bir akşamı bizlere yaşatan başta şefimiz Ahmet Hoca olmak üzere tüm hocalarımıza ve koro üyelerimize teşekkür ediyorum. 18 Mart’ın ruhunu, kurtuluşumuzun o eşsiz hatıralarını, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda emek veren, can veren tüm kahramanlarımızı ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andık” ifadelerini kullandı.