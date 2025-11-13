Denizli’de kesintisiz ve sağlıklı su müjdesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Kale ilçesi merkezindeki mevcut su kaynaklarını güçlendirmek ve artan nüfusun ihtiyacına cevap vermek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Proje kapsamında, DESKİ ekipleri tarafından ilçe merkezinde 80 litre/saniye (lt/sn) debiye sahip 2 yeni içme suyu sondaj kuyusu açıldı.

İÇME SUYU SONDAJI VE YENİ İLETİM HATTI TAMAMLANDI

Sondajlardan elde edilen yüksek debili suyun ilçe merkezine sağlıklı ve kayıpsız bir şekilde ulaştırılması için titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Yeni su kaynaklarını sisteme entegre etmek amacıyla toplam 4 bin 150 metre uzunluğunda modern içme suyu iletim hattı döşendi. Bu hat sayesinde su, en hijyenik koşullarda vatandaşların musluklarına ulaşacak, eski hatlardaki olası su kayıplarının ve arızaların önüne geçilmiş olacak. Bu kaynaklar, Kale'nin su ihtiyacını karşılama kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

KESİNTİSİZ VE DAHA KALİTELİ SU DÖNEMİ BAŞLADI

Tamamlanan sondaj ve iletim hattı çalışmalarıyla birlikte Kale merkezde yaşayan vatandaşlar için kesintisiz ve sağlıklı içme suyu dönemi başlamış oldu. Toplam 7 milyon 872 bin TL’lik yatırımla hayata geçirilen projenin tamamlanmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında veya yüksek tüketim dönemlerinde yaşanabilen su yetersizliği ve basınç sorunlarının büyük ölçüde ortadan kalkması bekleniyor.

“KALE İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, suyun yaşam için en temel hak olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: “Bizim önceliğimiz, Denizli'nin neresinde olursa olsun, hemşehrilerimizin en temel hizmetlere en iyi şekilde ulaşmasıdır. Kale ilçemiz de bu hizmet anlayışımızın merkezindedir. Denizli'nin her köşesinde, modern, sürdürülebilir ve kesintisiz altyapı hizmetlerini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz. Kale ilçemize hayırlı olsun.”