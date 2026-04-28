Denizli’de Kınıklı Sosyal Tesisi’nin temeli atıldı

Sosyal belediyecilik anlayışının en anlamlı yatırımlarından biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kınıklı Sosyal Tesisi’nin temel atma törenine; Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu, Başkan Vekili Ali Marım, önceki dönem belediye başkanlarından Ali Aygören, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, belediye bürokratları, mahalle muhtarları, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“GERİDE KİMSEYİ BIRAKMAYACAĞIZ” SÖZÜ HAYAT BULUYOR

Törende yaptığı konuşmada seçim meydanlarında verdikleri “Geride hiç kimseyi bırakmayacağız” sözünü hatırlatan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentin kaynaklarını doğrudan halkın ihtiyaçları için kullandıklarını belirtti. Şehrin her kesiminden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Çavuşoğlu, bu tesisin sadece bir bina değil, zor zamanlarda vatandaşa uzanan bir dost eli olacağını ifade etti.

“HASTANE KORİDORLARINDAKİ DRAM SON BULUYOR”

Hastane çevresinde yaşanan barınma sorununa dikkat çeken Çavuşoğlu, “Hastanelerimizin çevresinde vicdanımızı sızlatan o tabloyu sona erdirmek için bugün buradayız. Merdiven boşluklarında, hastane koridorlarında ya da ağaç altlarında, bir bankın üzerinde sabahlayan hasta yakınlarımızın dramına sessiz kalamazdık. En zor günlerini yaşayan, bir yandan hastasının derdiyle dertlenen diğer yandan barınma ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlarımıza kucak açıyoruz” dedi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK İNSANIN KALBİNE DOKUNMAKTIR”

Tesisin en önemli fonksiyonlarından biri olan "Hasta Yakını Misafirhanesi"ne dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, hastane bahçelerinde, banklarda veya araç içlerinde eşlerini ve dostlarını bekleyen insanların yaşadığı çileyi bitirmek istediklerini söyledi. “Yaşamın içinde mutluluk kadar acı da var” diyen Çavuşoğlu, en zor anlarında hemşehrilerinin yanında olmanın boyunlarının borcu olduğunu dile getirdi. Belediyeciliğin sadece fiziksel projelerden ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Burada sadece bir bina inşa etmiyoruz; bir umut, bir nefes alanı inşa ediyoruz. Tesisimiz bünyesinde vatandaşlarımızın duşundan çamaşırhanesine kadar her türlü hizmeti ücretsiz sağlayacağız. 2-3 saat de olsa başını yastığa koyup dinlenebilecekleri, sıcak bir çay içebilecekleri kurumsal bir yuvayı Denizli’ye kazandırmanın huzurunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“ÜRETENİN VE İHTİYAÇ SAHİBİNİN YANINDAYIZ”

Konuşmasında sadece sosyal tesislere değil, tarımdan engelli haklarına kadar geniş bir vizyona değinen Başkan Çavuşoğlu, Denizli’yi “Dertlerin çözüldüğü bir şehir” haline getirme hedefini paylaştı. Çiftçinin gübre ve mazot derdi çekmediği, annelerin çocuklarının beslenmesi konusunda kaygı duymadığı bir kent hayal ettiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, “Boğazımızdan haram lokma geçirmeden, şehrin kaynaklarını halkımıza sunuyoruz” dedi. Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla omuz omuza çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, önümüzdeki aylarda yeni projelerin temellerinin atılmaya devam edeceği müjdesiyle sözlerini noktaladı.

“BİR SÖZÜN DAHA TUTULMASININ MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, kendi öğrencilik yıllarında hastane bahçelerinde sabahlamanın zorluğunu bizzat yaşadığını belirterek, “Hastanede bank üzerinde sabahlamanın ne demek olduğunu en iyi bilenlerdenim. Bu yüzden bugün burada temeli atılan hizmet, kelimelerle anlatılamayacak kadar kıymetlidir” dedi. Konuşmasında ülkenin içinden geçtiği ekonomik zorluklara ve artan suç oranlarına da dikkat çeken Horzum, sosyal belediyeciliğin bu çaresizlik karşısındaki en büyük kale olduğunu vurgulayarak, halkın yanında duran tüm yerel yöneticilere teşekkür etti. Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, temeli atılan tesisin Osmanlı’dan kalma kadim bir geleneği modern zamanlara taşıyan çok kıymetli bir dost eli olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na bu anlamlı hizmeti için teşekkür etti. Şifa bekleyen hasta yakınlarının en zor anlarında halkın desteğini hissetmelerinin önemine değinen Ün, bu tesislerin aynı zamanda birer hayır köprüsü olduğunu vurguladı. Ün, tesisin bir an önce tamamlanıp hizmete açılmasını temenni etti. Konuşmaların ardından Başkan Çavuşoğlu ve törene katılan protokol üyeleri butona basarak merkezin temelini attı.

A’DAN Z’YE TAM DONANIMLI SOSYAL MERKEZ

Toplamda 3 bin 694 metrekare inşaat alanına sahip olan ve 906 metrekare taban alanı üzerine yükselen Kınıklı Sosyal Tesisi, bodrum üzeri 4 kat şeklinde inşa ediliyor. Tesisin bodrum katında 127 metrekarelik bağımsız girişli bir kitap kafe ile 105 metrekarelik güvenli bir sığınak alanı yer alıyor. Giriş katında ise sosyal etkileşimi artıracak 108 metrekarelik Kent Kafe, 89 metrekarelik geniş bir teras ve bölgeye canlılık katacak farklı büyüklüklerde 4 adet ticari dükkan bulunuyor.

DENİZLİ MODERN BİR MERKEZE KAVUŞUYOR

Binanın üst katları ise tamamen konaklama ve kişisel bakım ihtiyaçlarına ayrılmış durumda. Birinci katta toplam 51 yatak kapasiteli kadın ve erkek yatakhaneleri ile ortak kullanım alanları yer alırken; ikinci ve üçüncü katlar daha özel konaklama imkanları sunuyor. Bu katlarda toplam 24 adet otel standartlarında oda ile beraber, içerisinde mutfağı, oturma odası ve bağımsız yatak odası bulunan 8 adet apart daire hizmet verecek. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte Denizli, hem öğrencilerine hem de şifa arayan misafirlerine kapılarını açan modern bir merkeze kavuşmuş olacak.