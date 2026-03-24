Denizli’de Nevruz coşkusu: Bahara görkemli “Merhaba”

Baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Delikliçınar Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Denizli Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türk Dünyası öğrencileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

NEVRUZ COŞKUSU KENT MEYDANINA TAŞINDI

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ve protokol üyeleri, bereket ve sağlık dilekleriyle yeniden doğuşun simgesi olan nevruz ateşini yaktı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, bereket ve arınmayı simgeleyen ateşin üstünden atlama ve örste demir dövme ritüelleri gerçekleştirildi. Bayramın neşesini artıran yumurta tokuşturma ve halat çekme yarışmaları ise programa renk kattı.

“NEVRUZ BİRLİĞİN, KARDEŞLİĞİN VE DAYANIŞMANIN ÖNCÜSÜDÜR”

Nevruz Bayramı kutlamalarında konuşmalarını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, şehrin her kesimini kucaklayan bir mesaj verdi. Çavuşoğlu, “Nevruz sadece baharın müjdeleyicisi değil; aynı zamanda birliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın öncüsüdür. Bizler; kimsenin ötekileştirilmediği, kadınların ve çocukların mutlu olduğu, insanların kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir şehri ve ülkeyi hep birlikte inşa etmek zorundayız. Karamsarlıkların son bulduğu, bereketin başucumuza geldiği bu kadim bayramda; Orta Asya’dan bugüne uzanan yolculuğumuzdaki farklı renklerimizle ortak kardeşlik duygularını büyütmeye devam ediyoruz” dedi.

Konuşmasında küresel gelişmelere ve coğrafyadaki çatışmalara da değinen Başkan Çavuşoğlu, “Dünyanın birçok yerinin yangın yerine döndüğü bugünlerde, birliğe ve paylaşmaya her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözünün önemini derinden anlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“NEVRUZ KALPLERDEKİ KIRGINLIKLARIN ERİDİĞİ GÜNDÜR”

Kazakistanlı Pamukkale Üniversitesi Öğrencisi Dr. Banu Nagashezova ise Hazar’ın ötesinden Anadolu’ya uzanan kardeşlik köprüsünün Nevruz’un ateşiyle yeniden canlandığını kaydederek, “Nevruz, sadece buzların değil, kalplerdeki kırgınlıkların da eridiği gündür” diye konuştu. Türkistan’dan getirdiği selamlarla Atayurt ve Anayurt’un birliğini vurgulayan Nagashezova, bu kutlu günün UNESCO tescilli küresel bir miras olarak tüm insanlığa bereket ve huzur getirmesini diledi.

BOZKIRIN SESİ GRUP MESAİ İLE DENİZLİ’DE YANKILANDI

Günün anlam ve önemi ile ilgili şiirlerin okunduğu programda Kafkas Halk Oyunları ekibi muhteşem bir gösteri sundu. Ozan Nihat’ın renk kattığı programın finalinde ise Yetenek Sizsiniz Türkiye programı ile tanınarak kitlelerin sevgisini kazanan Grup Mesai, Orta Asya ezgilerini seslendirdi. Türk müziğine getirdiği yenilikçi yorumlarla Denizlililerden tam not alan Grup Mesai, kopuz ve dombra gibi kadim enstrümanları modern altyapılarla birleştirerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Türk dünyasının epik ruhunun Denizli’nin kalbine taşındığı program Nevruz Halayı ile sona erdi. Öte yandan program öncesi Grup Mesai Başkan Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret etti.