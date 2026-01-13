Denizli Kayak Merkezi büyükşehirde kaldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.01.2026 17:01:00
İZMİR / Cumhuriyet
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan tahsis edilen Denizli Kayak Merkezi’nin sözleşmesinin iptal edilmesi üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, tesisin 17 Ocak’ta açılacağını söyledi.

Denizli’nin Tavas ilçesi Nikfer (Konak) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Bozdağ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan 53 bin 183 metrekarelik Denizli Kayak Merkezi üzerinde devam eden tartışmalara mahkeme noktayı koydu. Yapıldığı 2019 yılında 20 yıllığına büyükşehire tahsis edilen tesis Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “eksikler” gerekçesiyle tahsisi iptal etmek istemesi üzerine Denizli 2. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkeme, kesin tahsisin iptaline ilişkin işlemi esastan iptal ederken Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Her zaman söylediğimiz gibi biz adalete olan güvenimizi her zaman koruduk, bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Çünkü adaleti kaybedersek gidecek hiçbir yerimiz olmaz. Arkadaşlarımız çalışmalarına başladılar. Kayak merkezimiz tekrar Denizli Büyükşehir bünyesinde çalışmalarını ve faaliyetlerini sürdürecek. Bir aksilik olmazsa 17 Ocak cumartesi günü kayak merkezimiz tüm Denizlili hemşehrilerimize açık olacak” dedi. 

