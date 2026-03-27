DEV Emekli Sen: Sandıkları size dar edene kadar durmayacağız

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi Devrimci Emekliler Sendikası (Dev Emekli-Sen) Balçova’da basın açıklaması yaparak emekli hakları, ekonomik adaletsizlikler ve toplumsal mücadeleye dair açıklamalarda bulundu. Açıklama sırasında katılımcılar sık sık “Zam, zulüm, işkence! İşte AKP”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Direne direne kazanacağız” ve “Saraya değil emekliye bütçe” sloganları attı. Basın açıklamasında konuşan Dev Emekli-Sen Balçova Şube Başkanı Sabri Karlı, “Biz emekliler her geçen gün yoksullaşırken, servetlerini büyütenler var.” derken, DİSK Emekli-Sen MYK üyesi Ercan Çınarlı ise “Önümüze sandık konulduğunda faşist diktatörlükten, tek adam iktidarından mutlaka ama mutlaka hesap sorabiliriz.” dedi.

KARLI: KAHROLSUN EMPERYALİZM VE İŞBİRLİKÇİLERİ

Basın açıklamasını okuyan Dev Emekli-Sen Balçova Şube Başkanı Sabri Karlı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Ülkemizin yanıbaşında gerçekleşen bu saldırıları 'Emperyalist - Siyonist Saldırganlık' olarak nitelendiriyoruz. İran halkının yanında olduğumuzu ve bu haksız, kirli savaşa karşı ülke olarak emperyalizmin bölgedeki hegemonyasının parçası olmayacağımızı buradan bir kez daha haykırıyoruz. Kahrolsun emperyalizm ve işbirlikçileri!” dedi.

"HELALLEŞMEDİK"

Hakkımız olanı bizden çalanlarla, soframızdaki ekmeği her gün biraz daha küçültenlerle, bizi ucuz ekmek kuyruklarına mahkum edenlerle helalleşecek bir günümüz yok diyerek tepki gösteren Karlı, "Bir kilo etin fiyatının emekli aylığıyla yarıştığı bu vahşi düzende emeklere dört bin lira ikramiye reva görenlerle bizi bu sefaletle bu yoksullukla baş başa bırakanlarla helalleşmedik bayramlaşmadık. Biz bunu hiç unutmayacağız." diye konuştu.

"BARINAMAZ HALE GELDİK"

Karlı, Türkiye’de emeklilerin artan yoksulluğuna dikkat çekerek,

“Biz emekliler her geçen gün yoksullaşırken, servetlerini büyütenler var. Biz kira ödeyemez, barınamaz hale gelirken, mülksüzleştirilirken, yükselen binalar ve kasası dolan inşaat şirketleri var. Biz sağlık hakkımıza erişemezken, yaşamdan değil ölümden yana olanları aklayanlar var. 17 Milyon emekliyi karşısına alanların ayakta kalma şansı yoktur. Meydanları ve sandıkları size dar edene kadar durmayacağız." dedi.

Karlı ayrıca eğitim ve çocuk haklarına da değinerek, “Torunlarımız okurken çalışmak zorunda bırakılıyor, devlet okullarında aç ve susuz kalıyor. Oysa patronların çarkı dönsün diye katledilen çocuklarımızın derdindeyken; sermayenin, özel okul patronlarının, gericiliğin bakanlığına soyunanlar var.” dedi.

"EMEKLİYE KAYNAK YOK"

Karlı, bayram ikramiyelerine dair tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Bize 'müjde' diye sunulan o 4 bin liralık ikramiye kırıntısı, artık bir ekonomik tercih olmaktan çıkmış; emeklinin onuruna sürülmüş kara bir leke, bir utanç vesikasına dönüşmüştür. Bayram geldi geçti ama bizim soframızda et, cebimizde torun harçlığı, içimizde ise bayram sevinci yaşamadık.”

Karlı, iktidarın kaynakları savaş ve silaha harcadığını vurgulayarak, “Emekliye gelince 'kaynak yok' diyenler; mermiye, bombaya, halkları birbirine kırdıran savaş politikalarına milyarları akıtıyor. Bizim soframızdan çalınan her lokma, barış yerine savaşı besleyen karanlık bütçelere meze ediliyor.” dedi.

SENDİKAL ÖRGÜTLENME ÇAĞRISI

Sabri Karlı, emeklilere çağrıda bulunarak: “Gelin haklarımızın, özgürlüğümüzün, geleceğimizin peşine birlikte düşelim. Gelin DİSK çatısı altında birleşelim. Gelin DİSK/DEV EMEKLİ-SEN şemsiyesi altında sendikalı olalım, güçlü olalım, örgütlü olalım. İnsanca yaşamı tırnaklarımızla kazıyarak kurana kadar bıkmadan usanmadan yorulmadan emekli hakları mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

ÇINARLI'DAN TOPLUMSAL BİRLİK ÇAĞRISI

DİSK Emekli-Sen MYK üyesi Ercan Çınarlı ise tek adam iktidarı ve faşist yönetim anlayışına karşı toplumsal muhalefetin önemine dikkat çekti. Çınarlı, “Tek adam iktidarı ve faşist iktidarlık altında yaşadığımızı bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda da toplumsal muhalefetin içinde olmalıyız” dedi.

Çınarlı, toplumsal örgütler, sendikalar ve muhalefetteki siyasi partilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Arnur'un sapı, üzümün çöpü demeden herkes bir araya geldi. Toplum örgütleri, sendikalar, muhalefetteki siyasi partiler bizler meydanlarda, sokaklarda hep birlikte olursak tek adam iktidarını yıkabiliriz” şeklinde konuştu. Çınarlı, 31 Mart seçimlerini örnek göstererek, “31 Mart'ta toplumsal muhalefet oluştu. Emekliler başta olmak üzere öğretmenler, emekçiler, mevcut tek adam iktidarında hoşnut olmayanlar bir araya geldi ve tek adam iktidarının yerel yönetimlerde ipi Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olarak birinci parti oldu. Nasıl oldu? Toplumsal halk oluştu ve o koşullar çok önemliydi” dedi.

OMUZ OMUZA MÜCADELE

Çınarlı, önümüzdeki dönemde muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Şimdi önümüzdeki temel görev ana muhalefet partisi, muhalefetteki tüm siyasi partiler, sosyalist partiler ve sivil toplum örgütleri hep birlikte olacağız. Önümüze sandık konulduğunda faşist diktatörlükten, tek adam iktidarından mutlaka ama mutlaka hesap sorabiliriz." dedi.