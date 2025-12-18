DİSK Devrimci Emekliler Sendikası’nın Ege temsilcisi Hüseyin Özkaynak oldu

DİSK Devrimci Emekliler Sendikası'nın Ege Bölge Baştemsilci seçimi Narlıdere Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Devrimci Emekliler Sendikası Genel Başkanı Cengiz Yavuz, Genel Sekreter Fikri Kalender ve MYK Üyesi Ercan Çınarlı'nın yanı sıra Aydın, Denizli, Bodrum, Manisa ve İzmir şubelerinin katıldığı seçimde Hüseyin Özkaynak sendikanın "Ege Bölge Baştemsilciliğine" yardımcılıklarına ise Ayşe Kırındı, Yunus Taş, Tümay Özgür ve Aydın Doğer seçildi. Toplantı öncesinde sendika adına bir basın açıklaması yapan Hüseyin Özkaynak Emeklilerin sorun ve taleplerini kamuoyu ile paylaştı. Özkaynak, konuşmasında, "Biz emekliler Asgari ücretin yarısına dahi yaklaşamayan, açlık sınırının yarısına mahkum edilmiş aylıklarımızla yaşamaya çalışan milyonlarız. Her geçen gün büyüyen mutfak yangınına, yok sayılan temel ihtiyaçlarımıza ve sistematik yoksullaştırmaya karşı hayatta kalma mücadelesi veriyoruz" dedi.

Özkaynak, önümüzdeki günlerde açıklanacak asgari ücretin yanısıra emekli maaşlarına yapılacak zammın da belirleneceğini ifade ederek; "Resmi verilere göre yoksulluk sınırı 90 bin lirayı aşmıştır. Buna karşı bizim talebimiz, "Yoksulluk sınırının yarısı, yani 45 bin lira olmasıdır" dedi.

"SADECE MAAŞ MÜCADELESİ VERMİYORUZ"

Özkaynak konuşmasının sonunda; "Ancak Bizim kavgamız yalnızca bir geçim kavgası değildir. Bizim kavgamız onurlu bir yaşamın eşitliğin ve geleceğin kavgasıdır. Bizi Ununu elemiş, eleğini asmış bireyler sanarak bir köşeye çekileceğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Biz bu ülkenin hafızasıyız, mücadele ile kazanılmış hakların canlı tanıklarıyız, mücadelemiz yalnızca cüzdanımıza reva görülen üç kuruşluk sefalet zamlarına karşı değildir. Tazizci ve erkek Egemen zihniyetine karşı kadınların, sömürü düzenine karşı çocukların, iş cinayetlerine karşı yaşamın, talan edilen doğaya, zehirlenen toprağa, kirletilen suya ve gasp edilen geleceğe karşı çevrenin yanındayız. Torunlarımıza; "sizi sömürenlere karşı biz direndik ve bu karanlığı yırttık" onurunu miras bırakacağız. Sermayeye köle, gericiliğe kul olmayacağız." diye konuştu.