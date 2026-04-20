Doğa dedektifleri iş başında

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projenin eğitim içeriği, daire başkanlığı personeli Duygu Buruk, Kıvanç Arslan ve Mikail Şamlı tarafından titizlikle hazırlandı. Ülkem Koleji’ndeki programda sunumu gerçekleştiren Duygu Buruk, minik öğrencilere ormanların, akarsuların ve doğal yaşamın korunmasına yönelik bilgiler aktarırken, çevrenin temiz tutulmasının önemine dikkat çekti.

GELECEĞİN ÇEVRE DEDEKTİFLERİ YETİŞİYOR

Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Çevre Denetim Şube Müdürü Özcan Çetin, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Eğitim sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş ve Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu, öğrencilere Başkan Besim Dutlulu’nun selamlarını ileterek hediyelerini takdim etti.

“DAHA YEŞİL BİR MANİSA’YI BİRLİKTE İNŞA EDEBİLİRİZ”

Çocuklara yönelik projelere büyük önem verdiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, “Küçük ellerin büyük işler başarabileceğini unutmamalıyız. Biz doğayı korursak, doğa da bizleri korur. Hep birlikte daha yeşil ve daha mavi bir Manisa’yı inşa edebiliriz” dedi. Kayabaş, öğrencilere enerji tasarrufu ve su kaynaklarının korunması konusunda çağrıda bulunarak tüm çocukları “Çevre Dedektifi” olmaya davet etti.

OKUL YÖNETİMİNDEN TEŞEKKÜR

Etkinliğe katkı sunan öğretmenlere ve okul yönetimine teşekkür edilmesinin ardından, Ülkem Koleji Müdürü Esra Cinbiş tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi heyetine teşekkür belgesi takdim edildi. Program, öğrencilere dağıtılan çeşitli hediyeler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.