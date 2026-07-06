Dünyanın bütün renkleri Denizli’de buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası arenadaki prestijli kültürel etkinliklerinden biri olan Uluslararası Halk Dansları Festivali, yirminci yılında unutulmaz anlara sahne oldu. Hafta boyunca süren bu kültürel şölen, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda düzenlenen gala gecesiyle taçlandı. Kapanış gecesine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Arnavutluk Debre İli Mat Belediye Başkanı Altin Bonji, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, daire başkanları, çok sayıda davetli ve Denizlili sanatseverler katıldı.

“SANATIN GÜCÜ, BİRBİRİNİ TANIMAYAN İNSANLARI YAN YANA GETİRDİ”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, gala gecesinde yaptığı konuşmada sanatın evrensel ve birleştirici gücüne vurgu yaparak, “Dünyanın her renginin bir araya geldiği, sanatın kardeşlik, birlik ve dayanışma olduğunu en güzel şekilde gösteren tarihi bir günü birlikte yaşıyoruz. Dünyanın farklı kültürlerinden, birbirini hiç görmemiş ve tanımamış insanların yan yana gelmesine vesile olan sanatın gücüne bugün bir kez daha şahitlik ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi; dünyanın tüm halklarının kardeş olduğu, kimsenin kimseyi şahsi çıkarları ve rantları uğruna yok etmediği, emperyalizmin sömürmediği güzel bir dünyada yaşamak hepimizin en büyük hakkıdır. Rengine ve bedenine bakmadan, hep birlikte yoldaş ve kardeş olmaya devam etmek zorundayız. Bu pencereden bakarak, tüm renkleri bir araya getiren çalışma arkadaşlarıma ve bu şehrin sanat yolculuğunda bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ülke temsilcilerine festivale sundukları katkı için Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

GECENİN SÜRPRİZİ: HARMANDALI

Gala gecesinin startı, festivale katılan tüm ülkelerin dansçılarının bir araya gelerek hazırladığı Harmandalı oyunuyla verildi. Farklı milletlerden onlarca dansçının rengarenk geleneksel kostümleriyle, Ege’nin simgesi zeybek oynaması, izleyicilerden büyük bir alkış aldı. Bu ortak performansın ardından ekipler, kendi kültürlerini yansıtan yerel ezgilerini, otantik danslarını ve koreografilerini sahneye taşıdı. Gece boyunca tam bir kültür şöleni yaşanırken, salonu dolduranlar gösterileri dakikalarca alkışladı. Kardeşlik bağlarını sanatla güçlendiren bu final gecesi, gelecek yıl yeniden bir araya gelme temennileriyle sona erdi.