Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkan Vekili oldu

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkan Vekili Ömer Günel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Grubu, hizmetlerde ve denetimlerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yeni başkanvekili ve grup sözcüsü seçimini yaptı.

Yetişkin, oy birliğiyle CHP Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkan Vekili olurken; grup sözcülüğü görevine ise Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik oy birliğiyle seçildi.

“EMANETİNE SAHİP ÇIKACAK, HALKIMIZA EN FAYDALI HİZMETLER İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Yetişkin, “Bu görev bize hukuksuz şekilde tutuklu bulunan Ömer Günel’in emaneti. Kendisinin bir an önce görevinin başına dönmesini umut ediyoruz. Mücadelemizde ve Aydın halkına hizmetlerimizde en küçük bir aksaklığa neden olmamak için seçimi gerçekleştirdik. Halkımızın taleplerini ve çıkarlarını en güçlü sesimizle ve en kararlı halimizle iletmeye devam edeceğiz” diye konuştu.