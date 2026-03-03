Efes Alt Kapı Otoparkı’nın devrine yürütmeyi durdurma kararı verildi

Efes Selçuk Belediyesi’nin mart ayı meclis toplantısında Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Alt Kapı Otoparkı’na ilişkin yürütülen hukuki sürece dair meclis üyelerini bilgilendirdi. Sengel, belediyenin tahliyesinin ardından Efes Alt Kapı Otoparkı’nın işletme hakkının TURAŞ’a devredildiğini hatırlatarak, söz konusu işleme karşı belediye tarafından dava açıldığını belirtti.

“İHALE OLMADAN SÖZLEŞME YAPILDI”

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile DÖSİMM tarafından gerçekleştirilen devir işleminin hukuka aykırı olduğunu ifade eden Başkan Sengel, “Biliyorsunuz, Efes Alt Kapı Otoparkı’ndan tahliye edildik. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve DÖSİMM tarafından işletme hakkı TURAŞ’a verildi. Bu sürecin hukuka uygun olmadığı, haksız ve usulsüz olduğu gerekçesiyle dava açtık. Mahkeme, 5 Şubat 2026 tarihi itibariyle; herhangi bir ihale ilanına çıkılmadan, tek bir şirket davet edilerek pazarlık usulüyle sözleşme yapılmasını ve yer tesliminin gerçekleştirilmesini mevzuata aykırı buldu. Bu nedenle yürütmeyi durdurma kararı verildi” diye konuştu.

Başkan Sengel, hukuk devleti ilkesine vurgu yaparak, “Hukukun, mevzuatın ve adaletin herkes için eşit ve aynı koşullarda uygulanması gerekir” dedi.