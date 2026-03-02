Trump’tan kritik açıklamalar: İran’a tehdidi sürdürdü, ‘en büyük sürprizi’ açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ve İsrail’in İran’a saldırılarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Trump “Onlara henüz sert bir darbe indirmedik bile, büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor" ifadelerini kullandı.

İran halkına yardım etmek istediklerini öne süren Trump “Ancak şu anda herkesin içeride kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil" dedi.

"En büyük sürpriz, İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırıları oldu" diyen Trump, "Şaşırdık. Onlara, ‘Biz hallederiz’ dedik ve şimdi savaşmak istiyorlar. Ve agresif şekilde savaşıyorlar. Çok az dahil olacaklardı ama şimdi dahil olmakta ısrar ediyorlar"

ABD Başkanı "İran'da yeni liderin kim olacağını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, muhtemel rejim değişikliği halinde İran'ı "gelecekte kimin yöneteceği" sorusuna "Liderliğin kim olduğunu bilmiyoruz. Kimi seçeceklerini bilmiyoruz. Belki şanslı olurlar ve ne yaptığını bilen birini seçerler." ifadesini kullandı.

Ülkeye yönelik ilk saldırılar sırasında "İran'ın liderlik açısından çok şey kaybettiğini" ileri süren Trump, "49 kişi. İnanılmaz bir saldırıydı. Tek bir yerde toplanarak biraz kibirlendiler. Tespit edilemez olduklarını düşündüler. Tespit edilemez değillerdi. Buna çok şaşırdık." diye konuştu.

Trump, liderlerinin "öldürülmesinin" ülkede ortaya çıkardığı yeni duruma değinerek "Şu anda ülkeyi kimin yönettiğini bilmiyoruz. Onlar da kimin yönettiğini bilmiyorlar. Bu biraz işsizlik kuyruğuna benziyor." dedi.

"BU İNSANLARLA ANLAŞMA YAPAMADIK"

Müzakerelerde, ekibinin İranlılarla müzakere etmeye çalıştığını kaydeden Trump, "Bu insanlarla anlaşma yapamadık." ifadesini kullandı.

Karşılıklı görüşmelerde "Her yeni teklifin, önceki tekliften geri adım atılmasıyla karşılandığını" savunan Trump, İran tarafının uranyum zenginleştirmeyi bırakmayı kabul etmediğini söyledi.

Trump, "İstediğimiz şeyi vermeye istekli değillerdi. Bunu yapmaları gerekirdi. Tüm o zenginleştirilmiş maddeye sahiplerdi. Orada yeniden yapmayı düşündüler ancak o kadar kötü durumdaydı ki, dağ neredeyse çökmüştü. İran'la başa çıkmanın yolu bu." dedi.

"EĞER BU OLMASAYDI, BUGÜN İSRAİL OLMAYABİLİRDİ"

Askeri saldırıların "İran tehdidini ortadan kaldırmaya" yönelik uzun vadeli bir kampanyanın parçası olduğunu kaydeden Trump, ülkesinin Ocak 2020'de hava saldırısıyla öldürdüğü İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi anımsattı.

Trump, "Son seferde Süleymani'yi ortadan kaldırdık. İnanılmaz derecede şiddet yanlısı, acımasız bir generaldi. Eğer bu olmasaydı, bugün İsrail olmayabilirdi. İsrail var olmayabilirdi." dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.