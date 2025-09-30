Efes Tarlası Yaşam Köyü Fransa’da ödüle layık görüldü

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in 2021 yılında Köy Enstitülerinden ilham alarak hayata geçirdiği ve kurulduğu günden bu yana Efes Selçuk’un sürdürülebilir kırsal kalkınma vizyonunun simgesi haline gelen Efes Tarlası Yaşam Köyü, Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi’nin akredite kuruluşu olan Green Destinations’ın düzenlediği En İyi 100 Hikâye Yarışması’nda “Kırsal Yaşamın Filizlendiği Yer” sloganıyla en iyi 100 hikâye arasında yer alarak ödüle layık görüldü.

Bu yıl Fransa'nın Montpellier kentinde düzenlenen Green Destinations “En İyi 100 Hikâye” Ödül Töreni’ne Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık, Turizm Şube Şefi Sinem Soygül ve ilgili bürokratlar katıldı.

“Kırsal Yaşamın Filizlendiği Yer” başlıklı hikâyesiyle dikkat çeken projede Efes Tarlası Yaşam Köyü, geleneksel tarım bilgisinin kaybı ve kırsal alanlardaki ekonomik gerilemeye karşı geliştirilen yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkmayı başardı.

Efes Tarlası Yaşam Köyü, bu yıl “Gelişen Topluluklar” kategorisinde değerlendirilerek “En İyi 100” listesine girerken, eğitim, tarım, turizm ve halkı bir araya getirerek sadece yerel halk için değil, aynı zamanda Türkiye genelinde sürdürülebilir kalkınmaya örnek gösterildi.

Aynı konferansta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şefi Sinem Soygül’ün konuşmacı olarak katıldığı “Destinasyon Yönetimi ve Sürdürülebilir Turizmde Başarıya Giden Yollar” panelinde, Selçuk ve Urla'nın Green Destinations tarafından verilen gümüş sertifikasyonları ve bu iki ilçenin sürdürülebilir turizm çalışmaları da dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla paylaşıldı.

Efes Tarlası Yaşam Köyü, GastroFarm Urla Festivaller Birliği ve Güm-Öz Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kazandığı ödüller Green Destinasyon Konferansı kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde verildi. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, törende aldığı ödülü Efes Selçuk’a armağan etti.

BİRLİKTE ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ

Efes Tarlası Yaşam Köyü ile topraktan tohum ile yazmaya başladıkları üretim hikayesinin Sürdürülebilir Turizm açısından bir marka olan Green Destination İyi Uygulama Hikayeleri arasında yer almasının hem Efes Selçuk hem de İzmir ve Türkiye adına gurur verici bir gelişme olduğunun altını çizen Başkan Sengel; “İzmir Büyükşehir Belediyemizin sürdürülebilir turizm vizyonuyla, Efes Tarlası Yaşam Köyü Green Destinations Top 100 Stories listesine girdi. Geleneksel tarımı geleceğe taşıyan, kırsal kalkınmaya örnek olan bu proje; yalnızca Efes Selçuk’un değil, İzmir’in ve Türkiye’nin gururudur. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, başarıyı bizimle paylaşan Urla Belediyesi ve Menderes Turuncu Eller Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni kutluyoruz. Birlikte çok daha güçlüyüz” dedi.