EFEST 2025 “Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet” sloganıyla başlıyor

Efes Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl 55.si düzenlenecek olan kültür, sanat ve yaşam festivali EFEST, 6-7-8 Eylül tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak. “Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet” sloganıyla Efes Selçuk’un kurtuluşunun 103. Yılı EFEST ile üç gün boyunca coşkuyla kutlanacak. EFEST’te bu yıl gastronomik etkinliklere, kültür ve sanat etkinliklerine daha geniş yer verilecek. Usta Gazeteci Uğur Dündar EFEST’in ilk gününde Efes Selçuklular ile bir araya gelecek.

6 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’de belediye önünden hareket edecek olan Festival Korteji ile başlayacak olan coşku, Pazar Yerinde son bulacak. Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları ve Modern Dans Gösterileri ile Efes Selçuk’un genç yeteneklerinin gösterileriyle sürecek olan festivalde Efes Selçuk Belediyesi Çocuk Orkestrası Konserinin ardından saat 21.00’de gazeteci yazar Uğur Dündar, gazeteci Gökmen Ulu moderatörlüğünde “Dünden Bugüne Hakikatin Peşinde” söyleşisi ile Efes Selçuklular ile bir araya gelecek.

EFEST 2025’in ilk günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Bingül Konseri ile sona erecek.

SATRANÇ SEVER ÇOCUKLAR BU YIL DA EFEST’TE

EFEST bu yıl da satranç sever çocukların rekabetine ev sahipliği yapacak. Kurtuluş şenlikleri nedeniyle bu yıl ikinci kez düzenlenecek satranç turnuvası 6 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde başlayacak. 7 Eylül Pazar günü açık satranç turnuvasını finali yapılacak.

GASTRONOMİ EFEST’E DAMGA VURACAK

EFEST 2025 programında gastronomiye dair pek çok söyleşi ve atölye düzenlenecek. 7 ve 8 Eylül tarihlerinde Gastro Efes’te yemek tadım atölyeleri ve söyleşiler yer alacak. 7 Eylül Pazar günü saat 18.00’de “Üretimin Dayanışma Gücü: Kooperatifler ve Kadın Emeği” söyleşisi gerçekleşecek. Gelenekten Geleceğe Gelişen Gastronomi” başlıklı söyleşide Şef Hazer Amani ve Şef Emrah Köksal Zengin konuşmacı olarak yer alacak. 18.00- 21.00 saatleri arasında Pazar Yeri’nde düzenlenecek Gastro Efes’in ilk gününde Şef Zeynep Tankaş, Şef Ramazan Adsız ve Şef Hazer Amani katılımcılar için birbirinden lezzetli yemekler yapacak.

EFEST’in ikinci günü müzik ziyafeti İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası Burak Maral ile yaşanacak. Efes Selçuk’un kurtuluşunun 103. yıl dönümü olan 8 Eylül’de saat 10.00’da Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek resmi törenin ardından saat 11.30’da Selçuk Efes Kent Belleği’nde Doç. Dr. Ahmet Gülen’in katılımıyla “Taarruzdan Kurtuluşa” başlıklı söyleşi düzenlenecek. Gastro Efes’in ikinci gününde minik şefler sahneye çıkacak. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Şef Hazer Amani ile birlikte Efes Selçuk’un Gastronomik Envanteri söyleşisine konuşmacı olarak katılacak. Gastro Efes’in ikinci günü söyleşiler ve yemek tadımları devam edecek.

Gastro Efes’in ikinci günü de yemek atölyeleri ve tadımlarla devam edecek. 8 Eylül Pazartesi akşamı saat 21.00’de kurtuluş coşkusu Pazar Yeri’nde Efes Selçuk Belediye Orkestrası Konseri ile yaşanacak.

EFEST 2025’in ikinci ve üçüncü gününde Eski Gece Pazarı’nda çocuklar için eğlenceli etkinliklerin yer alacağı Çocuk Atölyeleri düzenlenecek. EFEST süresince El Sanatları Sokağı, Yerel Lezzetler Sokağı, Sanat Sokağı ve Üretici Pazarı festival alanında aktif olacak.

Gastro Efes, şenliğin üçüncü gününde de atölyeler ve söyleşilerle devam edecek. EFEST 2025 programının detaylarına Efes Selçuk Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.