Ege Belediyeler Birliği toplantısı yapıldı: 2026 mali yılı bütçesi kabul edildi

Ege Belediyeler Birliği’nin 2025 yılı Olağan Ekim ayı Toplantısı İzmir Kültürpark’ta bulunan meclis salonunda Birlik Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya birliğe üye belediye başkanlarının yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Yılmaz Büyükerşen de katıldı.

Ege Belediyeler Birliği Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yaşamını yitiren Ege Belediyeler Briliği eski başkanı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak meclis toplantısını başlattı. Toplantı öncesi Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının bulunduğu yere kırmızı karanfiller bırakıldı. Toplantının ilk gündem maddesi olan 2026 yılı mali bütçesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca birliğe yeni katılmak isteyen belediyelerin üyelik talepleri ile birlikten ayrılmak isteyen belediyelerin çıkış talepleri de meclis tarafından oy birliğiyle onaylandı

2026 MALİ YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI

Birliğin 2026 yılı gelir bütçesi 55 milyon 265 bin TL olarak belirlendi. Bütçede en yüksek pay mal ve hizmet alım giderlerine ayrılırken gelirlerin büyük bölümünü teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ile diğer gelirler oluşturdu. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3 milyon 60 bin TL , diğer gelirler 1 milyon 795 bin TL, toplam 55 milyon 265 bin TL. Teklif edilen gider bütçesi de personel giderleri 16 milyon 360 bin TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi 1 milyon 500 bin TL , mal ve hizmet alımları 34 milyon 205 bin TL, yedek ödenekler 3 milyon 200 bin TL ile toplam 55 milyon 265 bin TL oldu. Başkanlık tarafından sunulan bütçe gerekçesinde 2026 Mali Yılı Bütçesi’nin Program Bütçe Esasına göre hazırlandığı gelir ve gider kalemlerinin denk şekilde planlandığı belirtildi. Toplantıda ayrıca 5355 sayılı Yasa’nın 15/B maddesi ve Birlik Ana Tüzüğü’nün 23/B maddesi uyarınca hazırlanan ücret tarifelerinin günün ekonomik koşulları dikkate alınarak başkanlığın onayına sunulduğu ifade edildi.

CEMİL TUGAY: ZOR BİR DÖNEMDE GÖREV YAPIYORUZ

Ege Belediyeler Birliği’nin 2025 yılı Olağan Ekim Ayı Toplantısı’nda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediyeciliğin bugün her zamankinden daha fazla sorumluluk gerektirdiğini vurguladı. Tugay, “Gerçekten zor bir dönemde görev yapıyoruz. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yaşanan ekonomik, sosyal ve çevresel sıkıntılar belediyelerin çalışmalarını doğrudan etkiliyor” dedi.

“KAMU YÖNETİMİ DÜNYA GENELİNDE ZORLANIYOR”

Küresel ölçekte kamu yönetimlerinin ciddi zorluklar yaşadığını belirten Başkan Tugay, “Dünyanın birçok ülkesinde kamu kaynaklarının doğru kullanımıyla ilgili sıkıntılar var. Ülkeler, geçmişte hiç olmadığı kadar borçlanmış durumda. Japonya gibi gelişmiş ülkelerde bile kamusal borç oranları hayal edilemeyecek düzeylere ulaşmış. Yani sorun sadece bizim ülkemizde değil, küresel ölçekte yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYELER ZORLUKLARA RAĞMEN HİZMET ÜRETİYOR”

Belediye başkanlarının büyük baskılar altında görev yaptığını ifade eden Tugay, “Bir yanda halkın taleplerini karşılamak, diğer yanda sınırlı bütçelerle hizmet üretmek durumundayız. Zaman zaman verimsizliklerle karşılaşsak da bazı harcamaları yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü halkın ihtiyaçlarını karşılamamak gibi bir lüksümüz yok” diye konuştu.

“TEKNOLOJİK VE ÇEVRESEL DEĞİŞİM DÖNÜM NOKTASINDA”

Dünyanın çok hızlı bir teknolojik ve çevresel dönüşüm yaşadığını belirten Cemil Tugay, bu sürecin geri dönüşsüz bir noktaya geldiğini söyledi. Tugay, “Artık öyle bir dönemdeyiz ki, çevresel değişim ve teknolojik dönüşüm birlikte yaşanıyor. Karbon salımı, iklim değişikliği, ekosistemdeki bozulmalar insanlığı büyük bir tehlike ile karşı karşıya bırakıyor. Yakında geri dönüşü mümkün olmayan bir noktaya geleceğiz” dedi.

“GELECEK NESİLLERE KARŞI SORUMLUYUZ”

Başkan Tugay, konuşmasının devamında yöneticilerin sadece bugünün değil, geleceğin de sorumluluğunu taşıdığını vurguladı. “Biz bugün yaşayan nesiller olarak geleceğe karşı büyük bir sorumluluk altındayız. Yaptığımız her şey çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı dünyayı şekillendiriyor. Eğer bugün harekete geçmezsek, yarın çok geç olacak” ifadelerini kullandı.

“VİCDANLI DAVRANMAK ZORUNDAYIZ”

Konuşmasında vicdan ve insani değerlere de dikkat çeken Tugay, “Sorunlara ‘bu benim sorunum değil’ diyerek sırt çeviremeyiz. Bu, vicdanla bağdaşmaz. Ben kendi çocuklarımın olduğu kadar sokakta gördüğüm her çocuğun da geleceğinden sorumluyum. Herkesin aynı duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Bu söylediğim romantik bir yaklaşım değil, bir zorunluluk” diyerek sürdüren Tugay, “Bizler bu dönemde görev yapan yöneticiler olarak tarihi bir sorumluluk taşıyoruz. Ülkemiz, bölgemiz ve kentlerimiz için en iyisini yapmakla yükümlüyüz. Vicdanımızla, aklımızla, dayanışmayla hareket etmeliyiz” diye konuştu.

BÜYÜKERŞEN: DÜNYA GENELİNDE KAMU YÖNETİMİNDE CİDDİ SIKINTILAR YAŞANIYOR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediyecilikte yaşanan zorluklar, kamu yönetiminde küresel sorunlar ve çevresel değişimlere dikkat çekti. Büyükerşen konuşmasında, belediye başkanlarının sorumluluklarının arttığını belirterek, “Gerçekten belediyelerde başkan olarak yaşanan zorluklar büyük. Sorumluluklarımız ağır. Ülkemiz ve insanlarımız için en zor şartlarda çalışıyoruz. Geçmişte başkanlık yapanlar da bu dönemin zorluklarından sık sık bahsediyor” dedi.

“DÜNYA GENELİNDE KAMU MALİYESİ ZOR DURUMDA"

Büyükerşen, kamu yönetimi ve finansal sıkıntıların yalnızca Türkiye’ye özgü olmadığını vurgulayarak, “Bugün dünyada da kamu yönetimiyle ve kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ülkeler hiç olmadığı kadar borçlanmış durumda. Japonya örneğinde olduğu gibi kamusal borç oranları hayal edilemeyecek düzeylere ulaştı. Bu, sadece bizim değil, küresel ölçekte yaşanan bir kriz” ifadelerini kullandı.

“KÜRESEL DEĞİŞİMİN EŞİĞİNDEYİZ”

Dönemin çok özel bir süreçten geçtiğini ifade eden Büyükerşen, çevresel ve teknolojik dönüşüme de değinerek, “Ağır ekonomik sorunlarla birlikte çevresel problemler ve çok hızlı bir teknolojik değişim dönemindeyiz. Bu değişim, bir noktadan sonra geri dönüşsüz hale gelecek. Karbon salınımı ve doğa tahribatı nedeniyle dünyanın ekosistemi ciddi bir tehdit altında” dedi.

“İNSANLIK ARTIK GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOLDA”

İklim krizine ilişkin farkındalık yaratılması gerektiğini vurgulayan Büyükerşen, “İnsanlık artık bu gidişten kurtulamayacak bir noktaya geliyor. Doğanın değişimlerinden kaçış mümkün değil. Bu nedenle bugünün yöneticileri olarak sorumluluk almalı, geleceğe karşı görevimizi yerine getirmeliyiz” diye konuştu.

“VİCDANLI OLMAK ZORUNDAYIZ”

Konuşmasının sonunda vicdan ve toplumsal sorumluluk vurgusu yapan Büyükerşen, şu ifadeleri kullanaral, “Sorunları olan insanların yüzüne bakıp ‘bu benim sorunum değil’ diyemeyiz. Bu vicdanla alakalı bir mesele. Ben sadece kendi çocuklarımı değil, sokaktaki çocukları da düşünüyorum. Onlar gürültülü, karmaşık bir dünyada yaşayacaklar. Bizim görevimiz onların geleceğini korumak” dedi.

“SORUMLULUK HEPİMİZİN OMUZUNDA”

Büyükerşen, belediye başkanlarının sadece şehirlerinde değil, ülke genelinde önemli bir misyon taşıdığını da belirterek, “Bu sadece bir şehir meselesi değil, tüm ülkenin ortak sorumluluğudur. Romantik değil, gerçek bir çağrıdır bu. Bugünün yöneticileri olarak vicdanlı, akıllı ve sorumlu davranmak zorundayız” ifadelerini kullandı.