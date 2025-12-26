Ege borç batağında

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin Ekim 2025 Aylık Bülteni, bireysel kredi borçlarındaki artışın özellikle Ege ve Akdeniz illerinde dikkat çekici boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

Verilere göre; Ege Bölgesi’ndeki hane halkının artan yaşam maliyetleri karşısında borçlanarak ayakta kalmaya çalıştığı görüldü. Son 12 aylık veriler incelendiğinde İzmir, Muğla ve Antalya hem kredi hacmindeki artış hem de kişi başına düşen borç tutarı bakımından Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. İzmir, bireysel kredilerde hem toplam büyüklük hem de artış hızı bakımından Türkiye’nin en yüksek paya sahip ilk üç ili arasında yer aldı. İzmir’de kişi başına düşen ortalama kredi tutarı yükselirken kent aynı zamanda son 12 ayda borç artışının en hızlı yaşandığı iller listesinde üst sıralarda konumlandı. Veriler, hanehalkı borçluluğunun İzmir’de yapısal bir sorun haline geldiğine işaret etti.

BİREYSEL BORÇLANMA ARTIYOR

Muğla da bireysel kredilerde son 12 ayda en hızlı büyüyen iller arasında ilk sırada yer aldı. İzmirlinin bankalara borcu 380.8 milyar TL’yi bulurken Muğla’nın borcu 108 milyar 800 milyon TL, Antalya’nın ise 217 milyar 600 milyon TL oldu. Turizm ağırlıklı ekonomik yapının etkisiyle özellikle kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde belirgin artış yaşanırken kişi başına düşen ortalama kredi tutarının da ülke ortalamasının üzerinde olduğu görüldü. Antalya ise borçlanma artışının en yoğun yaşandığı illerden biri oldu. Risk Merkezi verilerine göre Antalya, hem bireysel kredilerde hem de kredi kartı borçlarında yüksek paya sahip iller arasında yer aldı. Son bir yılda kredi hacmindeki büyüme dikkat çekerken turizm ve hizmet sektörüne dayalı gelir yapısının dalgalanması, bireysel borçlanmayı artıran temel unsurlar arasında gösterildi.