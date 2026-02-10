Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gündemar anketi... 60 kentte yapıldı: Hangi parti birinci sırada?

Gündemar anketi... 60 kentte yapıldı: Hangi parti birinci sırada?

10.02.2026 11:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Gündemar anketi... 60 kentte yapıldı: Hangi parti birinci sırada?

Gündemar Araştırma, Ocak 2026 tarihinde yaptığı anketi kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre CHP yüzde 33,33 ile birinci parti olurken AKP yüzde 28,56 ile ikinci sırada yer aldı.

Gündemar Araştırma, 21-24 Ocak 2026 tarihinde 60 kentte 2 bin 255 kişi yaptığı anketi kamuoyu ile paylaştı.

Ankete göre CHP yüzde 33,33 ile birinci sırada yer aldı. AKP ise yüzde 28,56 ile ikinci oldu.

CHP ve AKP'yi sırasıyla; DEM Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi takip etti.

Image

MHP 6. PARTİ OLDU

İşte anket sonuçları:

CHP: Yüzde 33,33

AKP: Yüzde 28,56

DEM Parti: Yüzde 9,38

Zafer Partisi: Yüzde 5,95

Anahtar Parti: Yüzde 5,82

MHP: Yüzde 5,35 

İYİ Parti: Yüzde 4,54

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,79

Diğer: Yüzde 2,15

TİP: Yüzde 1,13

HANGİ PARTİLER YÜKSELİŞTE?

Ankette ayrıca bir önceki aya göre partilerin oy oranı da değerlendirildi.

Buna göre CHP, AKP, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi oy kaybederken; DEM Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti, MHP ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) oylarını artırdı.

İlgili Konular: #AKP #CHP #ANKET