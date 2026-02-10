Gündemar anketi... 60 kentte yapıldı: Hangi parti birinci sırada?

Gündemar Araştırma, 21-24 Ocak 2026 tarihinde 60 kentte 2 bin 255 kişi yaptığı anketi kamuoyu ile paylaştı.
Ankete göre CHP yüzde 33,33 ile birinci sırada yer aldı. AKP ise yüzde 28,56 ile ikinci oldu.
CHP ve AKP'yi sırasıyla; DEM Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi takip etti.
MHP 6. PARTİ OLDU
İşte anket sonuçları:
CHP: Yüzde 33,33
AKP: Yüzde 28,56
DEM Parti: Yüzde 9,38
Zafer Partisi: Yüzde 5,95
Anahtar Parti: Yüzde 5,82
MHP: Yüzde 5,35
İYİ Parti: Yüzde 4,54
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,79
Diğer: Yüzde 2,15
TİP: Yüzde 1,13
HANGİ PARTİLER YÜKSELİŞTE?
Ankette ayrıca bir önceki aya göre partilerin oy oranı da değerlendirildi.
Buna göre CHP, AKP, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi oy kaybederken; DEM Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti, MHP ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) oylarını artırdı.