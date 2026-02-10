Partiye katılımına, tepkiler var: Özarslan AKP’yi de sarstı

Başkent kulislerine göre, Özarslan, iki ay önceden AKP ile temasa geçti. Özarslan, temaslarını okul arkadaşı olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum üzerinden yürüttü. Özarslan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de yüz yüze görüştüğü, kendisi hakkındaki iddialardan aklandığı yönündeki birtakım yargı kararlarını götürdüğü söyleniyor.

ÖZARSLAN’IN CHP ADAYLIĞI

Özarslan, CHP’den adaylığı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kontenjanından gerçekleşmişti. Özarslan’ın ilk önce Etimesgut ve Mamak için adaylıkları gündeme gelmişti. Son karar olarak da Keçiören adaylığı netleştirilmişti. Aday gösterilmesinin ardından Yavaş, Keçiören’de Özarslan’a büyük destek sağladı. Bu bir bölümüyle anketlere de o dönem yansıdı. AREA Araştırma’nın üst yöneticisi Murat Karan, adaylaşma döneminde Keçiören’de CHP’nin AKP’den 1-2 puan geride olduğunu, Yavaş’ın devreye girmesi ve güçlü destek vermesiyle Özarslan lehine farkın yükseldiğine dikkat çekti.

AKP’DE TEPKİ OLUŞTU

Özarslan’ın CHP’den istifa etmesinin ardından AKP’ye katılacağı yönündeki beklenti, iktidar partisinde de tepkilere neden oldu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Milletvekili Osman Gökçek ile eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok bu tavırlarını sosyal medyadan gösterdiler. Buna ek olarak Ankara İl Başkanı Özcan’ın da ilk başta transfere karşı olduğu öğrenildi. Ayrıca Keçiören AKP ilçe örgütünün de bu transfere karşı oldukları biliniyor. Bu tepkilerin, Özarslan’ın transferiyle ilçede siyaset yapmak isteyenlerin önünün kesildiği gerekçesiyle oluştuğu dile getiriliyor. Ancak transfer temaslarının Saray’da bağıtlandığı, itiraz edenlerin bu nedenle geri çekildiği itirazlarından vazgeçtiği dile getiriliyor. Bu tepkiler nedeniyle Özarslan’ın yeni partisinde kolay siyaset yapamayacağına da dikkat çekiliyor.

YENİ KATILIM İDDİALARI

AKP kulislerinde, Ankara’da 3-4 belediye başkanının daha CHP’den istifa edip kendilerine geçeceği iddiaları dile getiriliyor. AKP’liler, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğun kendilerine geçebileceği iddiasında da bulunuyor. Kulislerde, “MHP ilke olarak transfere karşı çıkıyor. Yoksa Ülkücü kökenden gelen belediye başkanları bu partiye geçebilir. Ama bize katılmak isteyenler de var” görüşü dillendirilyor.