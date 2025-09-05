Ege’de kurtuluş günleri

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz zaferi sonrası “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emriyle harekete geçen kahraman Türk ordusu Ege Denizi’ne kadar tüm il ve ilçeleri düşmandan temizlerken aradan geçen 103 yılla rağmen kutlamalar coşkuyla sürüyor.

CUMHURİYET SERGİSİ ALAŞEHİR’DE

Alaşehir’in düşman işgalinden kurtuluşu olan 5 Eylül coşkuyla kutlanacak. Resmi törenin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçeye değer katacak bir dizi projenin toplu açılışı yapılacak. Ferdi Zeyrek Çocuk Oyun Atölyesi, Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek ile İsale Hattı ve İçme Suyu Deposu açılışlarının yapılacağı günde Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu’nun hazırladığı “Yüzyılın Tanığı Cumhuriyet” adlı sergisi de açılacak. Kurtuluş kutlamaları Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacak Aleyna Tilki konseriyle gece geç saatlere kadar sürecek.

BALIKESİR’DE KURTULUŞ COŞKUSU

6 Eylül 1922, Türk ordusunun Balıkesir’e girerek kenti Yunan işgalinden kurtardığı tarihin yıldönümü, bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Balıkesir’in bağımsızlık mücadelesinde önemli bir yer tutan Kuvayı Milliye hareketinin başladığı kentte geleneksel olarak düzenlenen kurtuluş etkinliklerinin adresi yine Kuvayı Milliye Meydanı olacak. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ve resmi geçit töreni sonrası çeşitli etkinliklerinin yapılacağı Balıkesir’de Solo Türk gösterisi düzenlenecek. Saat 20.00’de büyükşehirin gösteri sanat topluğunun, İBB Bandosu ve Balıkesir Kent Orkestrası konserleriyle kutlama devam edecek.

MANİSA’DA GÜN BOYU KUTLAMA

Manisa’nın kurtuluşunun 103. yılı, büyük bir coşkuyla kutlanacak. Etkinlikler kapsamında şehir, meydanlar ve caddeler Türk bayraklarıyla donatılırken halkın büyük katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler, kurtuluş coşkusunu doruğa çıkardı. 8 Eylül saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayacak olan resmi törenin ardından kutlamalar çeşitli gösteriler ve etkinliklerle devam edecek. Saat 20.00’de Gençlik korosu Zafer Şarkıları konseri ve 20.30’da Halk Oyunları gösterisi ile sürecek. Saat 20.40’da da yazarımız tarihçi Sinan Meydan söyleşi yapacak.

SOLO TÜRK İZMİR’DE

Milli Mücadele’nin başladığı ve bittiği kent olan İzmir’de kutlamalar kente yayılacak. Hasan Tahsin’in ilk kurşunuyla başlayan Milli Mücadele, Türk askerinin 9 Eylül’de İzmir’e girmesiyle zaferle sonuçlanırken büyük zafer İzmir’in her köşesinde çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Protokolün katılımıyla da düzenlenecek törenlerde, kurtuluş mücadelesinin kahramanları bir kez daha anılacak. Kutlamalar 9 Eylül sabahı 09.00’da Basmane Polis Merkeezi önünden 103. Yıl Zafer Yürüyüşü ile başlayacak. Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam edecek kutlamalar kapsamında saat 10.30’da Konak’taki Hükümet Konağı önünde süvari birlikleri İzmir’in kurtarılmasını canlandıracak. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda çeşitli etkinliklerle kutlamalar sürecek ve Türk Yıldızlar ile Solo Türk İzmir semalarında gösteriye ortak olacak. Saat 20.15’te 350 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak Kültürpark Lozan Kapısı’na kadar sürecek fener alayı sonrasında Mor ve Ötesi konseriyle coşku gece yarılarına kadar devam edecek.