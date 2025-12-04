Ege’nin başkanları turizmin geleceğini konuştu

Turizm sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan TTI İzmir-19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi kapılarını açtı. İZFAŞ ve TÜRSAB iş birliğiyle 5 Aralık’a kadar Fuar İzmir'de düzenlenecek TTI İzmir kapsamında “Büyükşehir Belediye Başkanları” oturumu düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın moderatörlüğünde yapılan oturuma; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu katıldı. Başkanlar, Ege ve çevresindeki şehirlerin turizm politikaları ve ortak hareket etme imkanlarını masaya yatırdı.

TUGAY: TURİZM DOĞA VE KÜLTÜR ÜZERİNDE YÜKSELİR

TTI Stage alanındaki oturumun açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yerel yönetimlerin turizm sektörüne katkılarına değindi. Ege Bölgesi’nin Türkiye turizminin ana damarlarından biri olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, “Turizmi geliştirmek için sorumluluğumuz büyük. Sizlere 2026–2030 Ortak Ege Vizyonu’muzdan söz etmek istiyoruz. Özellikle küresel iklim kriziyle mücadelemizde yerel yönetimlerin politikaları, kararları, uygulamaları, sürdürülebilir turizm için çok daha büyük önem kazanıyor. Turizm; doğa ve kültür olmak üzere iki zemin üzerinden yükselir. Her iki varlığımızı da korumak için sürdürülebilirliği, vazgeçilmez parçamız yapmak zorundayız. İklim krizine karşı ekolojik dengeyi korumak ve kültürel miras yönetimi için de bu çok önemli” dedi.

“ORTAKLAŞA YAPILABİLECEK PEK ÇOK ÇALIŞMA VAR”

Ege Bölgesi'nde bulunan havaalanlarının turizm açısından avantajına değinen Başkan Tugay, “Hava yoluyla gelen turistler sadece İzmir ve Muğla’ya değil, bölgedeki diğer illere de gidiyor. Aynı zamanda Ege Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerinin de başlangıç noktası bu havaalanları. Bu açıdan baktığımızda İzmir, Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarının hinterlandı, yaklaşık 20 milyon kişiyi aşıyor. Bu bakış açısıyla yerel yönetimler olarak ortak bir turizm vizyonu ortaya koymamız gerekiyor. Mevcut turizm hareketliliğini daha nitelikli hale getirmek için güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Doğamızı ve kültürümüzü koruyarak pek çok konuda iş birliği yapabiliriz. Uluslararası alanda gerçekleştirilecek ortak girişimlerle bölgelerimizi kalkındıracağız. Turizmi daha iyi noktalara taşımak için; Ege Bölgemizi ve bölgedeki her ilimizi markalaştırma çalışmaları yürütmeliyiz, turizmde ürün çeşitliliğimizi artırmalıyız, destinasyon yönetiminde iş birlikleri kurmalıyız. Büyükşehir belediyeleri arasında ortaklaşa yapılabilecek pek çok çalışma var” diye konuştu. Birçok turistik zenginliğe rağmen her şey dahil otellerde konaklayan turistlere hitap edildiğini kaydeden Başkan Dr. Cemil Tugay, ülke politikasında turizme bakışla ilgili hata olduğunu da kaydetti.

ARAS: BAŞARININ ANAHTARI BİRLİK VE BERABERLİK

Belediye başkanı olmadan önce turizmci olduğunu hatırlatan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Turizmde yerel yönetimlerin rolü büyük. Kentin altyapısı, estetiği, trafiği, peyzajı ve tabi ki düzeni, tertibi açısından belediyelere büyük bir misyon düşüyor. Ama merkezi hükümetin taşradaki temsilcileri valiler, kaymakamlar ve turizm bürokrasisi birlikte çalışmalı. Meslek odaları, turizm birlikleri, TÜRSAB bütün bu inisiyatifler birlikte hareket edebilmeli. Başarının anahtarı birlik ve beraberlikten geçiyor. Belediyeler tek başlarına başarı sağlayamaz” ifadelerini kullandı.

DUTLULU: YENİ ALTERNATİFLERE İHTİYAÇ VAR

Pandemiden sonra karavancılığın öne çıktığını, Akhisar'da da karavan park kurduklarını aktaran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Artık turizmin, turistin beklentileri değişiyor. İnsanlar farklı tatlar peşinde de koşmak istiyor. Manisa'da gastronomiyi, tarihi öne çıkarıyoruz. İş birliği içinde yeni alternatifler yaratmamız ve insanları kentlerimize getirmemiz lazım” diye konuştu.

AKIN: HEDEF, TURİZMİ 12 AYA YAYMAK

Birçok rota üzerinde çalıştıklarını, Ege Bölgesi'nde bunları birleştirebileceklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Birlikten, beraberlikten büyük bir güç yok. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda yeni destinasyonlar oluşturabiliriz. Sahil şeritlerimizde ortak projeler hayata geçirebiliriz. Böylelikle turizmi 12 aya yayabiliriz” dedi.