Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: Silkelemeden sonra yetki tırpanlaması!

8.10.2025 12:55:00
İZMİR / Cumhuriyet
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Cumhuriyet TV'de Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, AKP iktidarın belediyelerin yetkilerini kısıtlamaya yönelik çalışmalarını değerlendirdi.

Örs, Dünya Pamuk Günü’nde Egeli üreticilerinin durumları hakkında konuştu.

Mehmet Şakir Örs, geçen pazar Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 80. Yunus Nadi Ödülleri töreni hakkında konuştu. 

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.

