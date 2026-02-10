Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: Su sorunuyla boğuşan Ege’yi bu kez sel vurdu!

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, kuraklıkla mücadele eden bölgede meydana gelen sel felaketi üzerine konuştu.

İzmir’de düzenlenen Agroexpo | Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı ve CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Tarım Orman Politika Kurul Başkanı Sencer Solakoğlu’nun katılımıyla Ödemiş’te düzenlenen “Çiftçi Buluşması”nı değerlendiren Örs, Milas’taki termik santral için Akbelen Ormanları çevresindeki şahsa ait arazilerin kamulaştırmasına karşı CHP Muğla İl Başkanlığı’nın düzenlediği ve Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı büyük buluşmanın detaylarını konuştu.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.