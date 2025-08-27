Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: Zafer coşkusu! “Yeniden ulusal bağımsızlık”

Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: Zafer coşkusu! “Yeniden ulusal bağımsızlık”

27.08.2025 16:15:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
Takip Et:
Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: Zafer coşkusu! “Yeniden ulusal bağımsızlık”

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Cumhuriyet TV'de Ege'nin Gündemi programında Ege gündemini değerlendirdi.

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Türk Orduları Başkumandanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve komuta kademesinin, Büyük Taarruz öncesi Şuhut'tan Kocatepe'ye 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece yaptığı yürüyüşü anmak için her sene aynı zamanda aynı güzergahta yapılan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı Zafer Yürüyüşü’nün önemine değindi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye geçişi hakkında da görüşlerini aktaran Örs, Ege bölgesinde devam eden susuzluk üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.

 

İlgili Konular: #Büyük Taarruz #30 Ağustos Zafer Bayramı