Ege’nin iki yakası, Kos’ta buluştu

Kos Limanı'ndaki karşılamayla başlayan 6. İki Yaka Kültür Festivali, Hippokrat Heykeli önünde toplanılması ve Kos Belediyesi Filarmoni Orkestrası eşliğinde Eleftherias (Özgürlük) Meydanı'na gerçekleştirilen sembolik yürüyüş ile devam etti.

Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras’ın ev sahipliğinde 3-4 Haziran'da gerçekleşen festivale; Rodos Başkonsolosu Mebşure Taşkın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Kos-Nisyros Bölge Valisi Konstantina Svinou, Lipsi Belediye Başkanı Fotis Mangos, Patmos Belediye Başkanı Nikitas Tsampalakis, Nisyros Belediye Başkanı Christofis Koronaios, Leros Belediye Başkan Vekili Eleni Chelmi, Kalymnos Belediye Başkan Vekili Kalliopi Koutouzi, İki Yaka Kültür Festivali Komite Başkanı Nil Taşkıran, Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katılım sağladı.

ARAS: DOSTLUĞU BÜYÜTTÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Festival açılış töreninde konuşan Başkan Aras, dünyanın zor günler geçirdiği bir dönemde Ege'de barışı tesis etmenin önemine değinerek, şunları söyledi: “Öncelikle bizi misafir eden sevgili dostum Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras'a ve Kos Belediyesi ekibine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Dünyanın zor günler geçirdiği bu ortamda; bu bölgede barışı, kardeşliği, sevgiyi ve dostluğu büyüttüğümüz için çok mutluyum. İki ülkenin bayraklarının önce 9 Mayıs'ta Bodrum rüzgarında, arkasından bugün Kos'ta Ege rüzgarıyla dalgalanması; aslında yüreklerimizin bir arada olduğunu, kardeşliğimizin ve dostluğumuzun artık sonsuz olduğunu gösteriyor.”

MANDALİNCİ: BİZİ BİRLEŞTİREN EGE ÇOK YAŞA

Konuşmasında Ege'nin birleştirici misyonuna değinen ev sahibi Başkan Nikitaras, Bodrum ve Muğla'dan gelen konukları ile çevre adaların temsilcilerini misafir etmekten onur duyduklarını dile getirerek, festivalin iki yaka arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını kalıcı hale getirdiğini ifade etti. Başkan Mandalinci, etkinlikteki konuşmasında Ege'nin birleştirici gücüne dikkati çekerek, “Bizler aynı denizi ve aynı güneşi paylaşan halklarız. Ege bizi ayırmaz, Ege bizi birleştirir. Kültürümüz, sanat ve dostluk aramızdaki en güçlü köprülerdir. Bizleri samimiyetle ağırlayan Kos Belediye Başkanı Sayın Theodosis Nikitaras başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Size Bodrum halkının selamlarını, sevgisini ve dostluğunu iletiyorum. Yaşasın dostluğumuz, yaşasın kardeşliğimiz! Bizi birleştiren Ege çok yaşa” ifadelerini kullandı.

Festival, her iki yakanın halk oyunları ekiplerinin sahnelediği geleneksel gösteriler ve iki yakanın kıymetli sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirilen dostluk konseri ile sona erdi.