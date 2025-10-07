Ege Üniversitesi'nde öğrencilerin KYK bursları kesildi

Ege Üniversitesi öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) aldıkları mesajla KYK burslarının kesildiklerini öğrendi. Sınıflarını başarıyla tamamlamalarına rağmen burslarının kesildiğini öğrenen öğrenciler üniversitenin gerekli birimleriyle iletişime geçti. GSB’nin öğrencilere gönderdiği mesajda, öğrencilerin YÖKSİS’teki bilgilerine dayanarak bursların kesildiğini ve hata olduğunu düşünen öğrencilerin öğrenim kurumlarıyla iletişime geçmeleri gerektiğini bildirdi.

KESİNTİ SİSTEM HATASI YÜZÜNDEN

Ortalaması burs almayı karşılayan ve sınıfını tamamlayan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işlerine ve dekanlıklarına başvurarak sorunun giderilmesi için hareke geçti. Dekanlık ve fakülteler tarafından yapılan açıklamada, YÖKSİS sisteminde fakülteler tarafından gereken güncellemelerin yapılmaması nedeniyle böyle bir hatanın meydana geldiği bildirildi.

Konuyla ilgili bir velinin mesajına yanıt veren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, “Bazı öğrencilerin güncel transkriptleri YÖKSİS'e sistemsel olarak girmemiş. Bu nedenle KYK'dan böyle bir bildirim olmuş anladığım kadarıyla. KYK bize bağlı olmasa da KYK ile irtibat kurduk. Not ortalamalarını yeniden YÖKSİS'ten alacaklarını söylediler. KYK ile bu konuda irtibat halindeyiz. Karşılıklı görüşme ile sorunu çözmeye çalışıyoruz” dedi.