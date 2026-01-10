Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.01.2026 16:01:00
Kent genelinde yarın hızı saatte 70 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirten Ankara Valiliği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Ankara il genelinde pazar günü ilk saatlerden itibaren rüzgarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 kilometre/saat, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 70 kilometre/saat) esmesi beklenmektedir. Beklenen olumsuzluklara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

