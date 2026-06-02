Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi yükseliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim yatırımları arasında yer alan Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi’nde çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürüyor. Projede kaba inşaatın tamamlanmasının ardından ince işçilik aşamasına geçildi. Karaman Mahallesi’nde yükselen merkezde, binanın estetik ve işlevsel yapısını şekillendirecek iç mekan sıvaları, yalıtım uygulamaları, elektrik ve mekanik tesisat altyapıları ile zemin kaplama imalatlarına başlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Denizli, çocukların gelişimine katkı sunacak modern bir eğitim merkezine daha kavuşacak.

ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ VE MODERN EĞİTİM ORTAMI

Çocukların bilişsel, sosyal ve motor gelişimlerini destekleyecek şekilde uluslararası standartlarda tasarlanan merkez, güvenli ve konforlu bir eğitim ortamı sunacak. Üç kattan oluşan ve toplam 1.666 metrekare kapalı alana sahip tesis; 84 kişilik yemekhane, çok amaçlı etkinlik salonu, oyun odası ve öğretmenler odası gibi donatılarla hizmet verecek. Toplam 11 dersliğin yer aldığı merkezde aynı anda 220 öğrenci eğitim alabilecek. Çocukların erken yaşta nitelikli eğitimle buluşmasını sağlayacak proje, özellikle çalışan annelerin günlük yaşamını kolaylaştırarak aile bütçesine ve sosyal yaşama da önemli katkı sunacak.

Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi, tamamlandığında Denizli’nin çocuk odaklı sosyal belediyecilik yatırımları arasında önemli bir yer edinecek.