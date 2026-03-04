Eğitimcilerden Fatma Nur öğretmen için 'sessiz protesto'

Eğitim İş İzmir Şubeleri, İstanbul’da öğretmen Fatma Nur Çelik’in öldürülmesine ilişkin Konak Pier Köprüsü'nde toplanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüyerek siyah çelenk bıraktı. Yapılan sessiz yürüyüşte slogan atılmayarak siren çalındı. Basın açıklamasını okuyan Eğitim-İş İzmir 3 nolu şube başkanı Barış Düdü, "Biz bu kapının önüne öldük diye gelmek istemiyoruz" dedi.

Eğitim-İş adına açıklama yapan Barış Düdü, İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen Fatma Nur Çelik’in öldürülmesine sert tepki gösterdi. Düdü, yaşananların “münferit” olmadığını söyledi.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik’in okulda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ve iki öğretmen ile bir öğrencinin yaralanmasının ardından Eğitim-İş’ten açıklama geldi.

Barış Düdü, yaptığı açıklamada yaşananlara tepki göstererek, “Bu ülkede okulda yine bir öğretmen öldürüldü. Artık yeter! Öğretmenimiz okulda, eğitim yuvasında katledildi. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin en güvende olması gereken yerdeyiz. Vicdanımız sızlıyor, aklımız kabul etmiyor” dedi.

“BU TABLO MÜNFERİT DEĞİL”

Olayın bir ihmal zincirinin sonucu olduğunu ifade eden Düdü, “Uzun süredir okula gelmeyen bir öğrencinin elini kolunu sallayarak bıçakla okula girebilmesi; iki öğretmeni ve bir öğrenciyi hedef alabilmesi; bir öğretmenimizin hayatını kaybetmesi… Bu tablo münferit değildir. Bu tablo, yıllardır görmezden gelinen uyarıların ve güvenliksiz bırakılan okulların sonucudur” diye konuştu.

Öğrenciyle ilgili rehberlik görüşmeleri yapıldığını, tutanaklar tutulduğunu ve psikiyatrik tedavi sürecinin bilindiğini belirten Düdü, “Buna rağmen gerekli önlemler alınmamıştır. Bu açık bir ihmal zinciridir. Bu sorumluluk öğretmenin ya da okul idaresinin üzerine yıkılamaz” ifadelerini kullandı.

“KAMU OTORİTESİNDEN SÖZ EDİLEMEZ”

Bir kamu çalışanının görev yaptığı yerde korunamadığını söyleyen Düdü, “Bir kamu çalışanı görev yaptığı yerde devlet tarafından korunamıyorsa orada kamu otoritesinden söz edilemez” dedi.

Yusuf Tekin’e seslenen Düdü, “Daha kaç öğretmenimizin can vermesi gerekiyor? Okullardaki güvenlik açığının bedelini canımızla mı ödeyeceğiz? Öğretmenler her gün ölüm korkusuyla mı derse girecek?” diye sordu.

“ÖĞRETMENİ HEDEF GÖSTEREN ANLAYIŞ SORUMLUDUR”

Şiddetin tek bir faili olmadığını dile getiren Düdü, “Bu cinayetin arkasındaki zihniyet; öğretmeni ötekileştiren, itibarsızlaştıran anlayıştır. ‘Herkes öğretmenlik yapabilir’ diyerek mesleği değersizleştiren, öğretmenleri çalışmamakla itham eden siyasi dil bu iklimi beslemektedir” dedi.

Düdü, dünyada “Başöğretmen” unvanını taşıyan tek liderin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu hatırlatarak, Atatürk’ün “Bir toplumun uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür” sözünü anımsattı ve “Bugün öğretmene değer verilmeyen bir sistemin sonucu ile karşı karşıyayız” diye konuştu.

“OKULLAR AVM’LERDEN DAHA GÜVENSİZ”

Okullardaki güvenlik zafiyetine dikkat çeken Düdü, “Alışveriş merkezlerine kesici-delici aletle girilemezken, okullara rahatlıkla girilebiliyor. Bu bir tesadüf değil; bu bir yönetim zaafıdır” dedi.

Eğitim-İş olarak taleplerini sıralayan Düdü, “Okullarda şiddetin nedenleri bilimsel olarak ortaya konulmalıdır. Eğitimde Şiddet Yasası derhal çıkarılmalıdır. Tüm eğitim kurumlarında etkin güvenlik önlemleri alınmalıdır. Eğitimcilerin ve alan uzmanlarının katıldığı somut bir eylem planı hazırlanmalıdır. Failler caydırıcı şekilde cezalandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“SAVAŞ POLİTİKALARI İNSANLIĞA YIKIM GETİRİR”

Düdü, açıklamasında küresel şiddet ve savaş politikalarına da değinerek, Ortadoğu’daki çatışmalara dikkat çekti. “Okulların vurulduğu, çocukların öldüğü bir yerde hiçbir gerekçe meşru değildir. Bu açık bir insanlık suçudur” diyen Düdü, Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin bugün her zamankinden daha hayati olduğunu söyledi.

“Çocuklar bombaların gölgesinde değil; barış içinde, güvenli okullarda eğitim görmelidir. Öğretmenler ölüm korkusuyla değil, onurla ve güven içinde ders anlatmalıdır” diyen Düdü, “Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz. Artık yeter. Öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanıncaya kadar susmayacağız, mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı./İZMİR