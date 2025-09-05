Eğitimcilerden norm fazlası resen atamalara karşı eylem

Eğitim-İş İzmir 7 nolu şube, Milli Eğitim Bakanlığı’nın norm fazlası öğretmenleri resen atama kararlarını protesto etti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasını Şube Başkanı Mustafa Gök okudu. Açıklamada sık sık "Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa", "Direne direne kazanacağız", "Laik, bilimsel, demokratik eğitim", "Sürgüne karşı omuz omuza" sloganları atıldı. Gök, öğretmenlerin iradesini yok sayan ve mesleki onurunu zedeleyen bu uygulamaların kabul edilemez olduğunu belirterek, “Norm fazlası resen atamalar ve alan dışı görevlendirmeler, eğitim emekçilerini mağdur etmekte, eğitimin niteliğini düşürmektedir. Öğretmenlerin görev yerleri masa başında alınan keyfi kararlarla değil, bilimsel ölçütler ve eğitim-öğretimin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmelidir” dedi.

“RE’SEN ATAMA SÜRGÜN POLİTİKASIDIR”

Norm fazlası atamaları “açık bir sürgün politikası” olarak nitelendiren Gök, “Milli Eğitim Bakanlığı’nda adaletsizlik ve keyfiyet kural haline gelmiştir. “Norm fazlası” bahanesiyle yapılan re’sen atamalar, öğretmenlerimizin mesleki ve insani haklarını yok sayan açık bir sürgün politikasıdır. Yusuf Tekin döneminde MEB, öğretmeni koruyan değil cezalandıran bir kuruma dönüşmüştür. Ders saatlerinin azaltılması ve normların güncellenmemesi nedeniyle birçok branşta öğretmenlerin mağdur edildiğini söyleyen Gök, “Hamile bir öğretmenimiz Seydikemer’den Bodrum’a sürgün edilmiştir. 266 kilometrelik bu yol günübirlik gidip gelmeyi imkânsız kılmaktadır. Yine Isparta’da bir öğretmenimiz 179 kilometre öteye gönderilmiş, üç vasıta değiştirmek ve yolun bir kısmını yürümek zorunda bırakılmıştır. Bu uygulamalar aile bütünlüklerini parçalamaktadır” ifadelerini kullandı.

“DAVA AÇTIK”

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 6. maddesinde açıkça il içinde tercih hakkı tanınmadan re’sen atama yapılamayacağının yazılı olduğunu hatırlatan Eğitim-İş, Bakanlığın hukuku çiğnediğini vurguladı. Gök, Danıştay’ın daha önce benzer uygulamaları iptal ettiğini hatırlatarak, “Bugün de kılavuza dava açtık, ilçe grupları davamız sürmektedir. Mağdur öğretmenlerimizin açtığı bireysel davalar da devam etmektedir” dedi.

Eğitim-İş, öğretmenlerin branş ve kademeleri dışında görevlendirilmesinin de mesleğin saygınlığını zedelediğini ifade etti. İngilizce öğretmenlerinin özel eğitim anaokullarına, tarih öğretmenlerinin ilkokullara, edebiyat öğretmenlerinin destek eğitim sınıflarına gönderildiğini belirten Gök, “MEB’in plansızlığının ve beceriksizliğinin bedelini öğretmenler ödeyemez” dedi.

Eğitim-İş, hukuksuz resen atamaların derhal durdurulmasını, mağduriyetlerin giderilmesini ve eğitimde bilimsel ölçütlerin esas alınmasını talep etti. Gök, “Dün olduğu gibi bugün de öğretmenlerimizin yanında olacağız, hukuksuzlukları ifşa edecek ve mutlaka durduracağız” diye konuştu.